Hoffman Green s'associe à Clément & Fils

Le pionnier des ciments décarbonés sans clinker, a annoncé la signature d'un partenariat commercial avec Clément & Fils, entreprise familiale emblématique de la maçonnerie et du gros oeuvre basée en Loire-Atlantique.

Créée en 1959 et forte de plus de 45 collaborateurs, la société Clément & Fils intervient sur des projets allant de la maison individuelle aux bâtiments industriels entre Nantes et la presqu'île guérandaise. Dans le cadre de sa démarche de transition écologique, l'entreprise intégrera désormais les technologies 0% clinker d'Hoffmann Green afin d'offrir à ses clients des structures à faible empreinte carbone sans compromis sur les performances techniques.

La collaboration est déjà opérationnelle : les ciments écologiques d'Hoffmann Green sont actuellement déployés sur le chantier d'une plateforme logistique à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique).

Ce nouveau contrat vient directement soutenir la montée en puissance des volumes commercialisés par la société, qui réaffirme son ambition stratégique d'atteindre le cap des 100 000 tonnes de ciment vendues sur l'ensemble de l'exercice 2026.