Hilton revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires lié à l'hébergement, grâce à la Coupe du monde et à la demande touristique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions et de commentaires d'analystes)

* Hilton table désormais sur une croissance du RevPAR comprise entre 3 % et 3,5 % pour l'exercice 2026

* Le chiffre d'affaires par chambre au Moyen-Orient et en Afrique a reculé de 29,5 %

* Les perspectives pour le quatrième trimestre sont affectées par des effets calendaires et les élections de mi-mandat aux États-Unis

* Le cours de l'action recule de 4 % après la publication de prévisions pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

par Anshuman Tripathy

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires par chambre pour l’ensemble de l’exercice , misant sur une demande croissante en matière de voyages, en particulier chez les clients aisés, et afin de refléter l’effet positif de la Coupe du monde de football qui vient de s’achever. Les ménages les plus aisés ont continué à dépenser pour des expériences de luxe malgré une inflation persistante et un recul du chiffre d’affaires en provenance de la région du Moyen-Orient. La Coupe du monde de la FIFA — qui s’est déroulée aux États-Unis, au Canada et au Mexique — a également stimulé le tourisme dans la région, et sa clôture le 19 juillet devrait stimuler la demande, même pour les hôtels économiques et de gamme moyenne, au troisième trimestre.

La demande pour ce type d’établissements avait été morose l’année dernière, les clients soucieux de leur budget ayant réduit leurs dépensesdiscrétionnaires en raison des incertitudes économiques. Le directeur général Christopher Nassetta a déclaré que ses activités, en particulier celles des hôtels de luxe, avaient bénéficié d’un "coup de pouce supplémentaire" au deuxième trimestre grâce à la Coupe du monde, celle-ci ayant attiré un nombre important de voyageurs internationaux haut de gamme et favorisé les marchés urbains.

Si Hilton a indiqué que ses perspectives reflétaient les retombées potentielles de la Coupe du monde, ses prévisions de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre, comprises entre 2,28 et 2,34 dollars par action, sont inférieures à l’estimation moyenne des analystes de 2,42 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend également à ce que le quatrième trimestre soit affecté par des "variations calendaires défavorables" et par les élections de mi-mandat.

L'action de l'opérateur hôtelier a reculé d'environ 4 %.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR) de Hilton a progressé dans tous ses segments, y compris les hôtels de luxe, de gamme moyenne et économiques, au deuxième trimestre.

La société, dont le siège se trouve à McLean, en Virginie, prévoit que le RevPAR — un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d’occupation — progressera de 3 % à 3,5 % pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 2 % à 3 %.

Toutefois, le chiffre d’affaires par chambre dans la région Moyen-Orient et Afrique a chuté de 29,5 %, reflétant la baisse des voyages vers cette région où le conflit entre dans son cinquième mois, ce qui crée une incertitude quant au second semestre.

Mardi, Hilton a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les portant à une fourchette comprise entre 8,89 et 9,01 dollars, contre une fourchette comprise entre 8,79 et 8,91 dollars précédemment.

Ces prévisions par action tiennent compte des rachats d’actions effectués jusqu’au deuxième trimestre, mais excluent l’impact de tout rachat supplémentaire pour le reste de l’année.

Sur une base ajustée, Hilton a réalisé un bénéfice de 2,29 dollars par action pour le trimestre, en hausse par rapport aux 2,20 dollars enregistrés un an plus tôt et conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 3,34 milliards de dollars, en hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente, contre des estimations de 3,33 milliards de dollars.