Hilton relève ses prévisions annuelles grace à la forte demande touristique

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a relevé mardi sa prévision de croissance de revenu par chambre disponible (RevPAR) pour 2026, l'opérateur hôtelier misant sur une forte demande touristique.

Le groupe prévoit que le RevPAR — un indicateur clé du secteur hôtelier — progressera de 2% à 3% pour l'exercice, contre une hausse de 1% à 2% anticipée précédemment.

Au début du mois le directeur général de Hilton, Christopher Nassetta, a fait état de signes d'amélioration pour ses marques de milieu de gamme aux États-Unis, notamment avec une augmentation des voyages d'affaires durant la semaine.

La société, qui regroupe des marques telles que LXR et DoubleTree, a également relevé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel, la portant dans une fourchette comprise entre 8,79 et 8,91 dollars (7,52 et 7,62 euros), contre 8,65 à 8,77 dollars précédemment.

(Rédigé par Anshuman Tripathy à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)