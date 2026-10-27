Hilton n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et met en garde contre les répercussions de la situation au Moyen-Orient

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* Hilton relève ses prévisions de croissance du RevPAR pour 2026 à 4%-4,5%

* L'impact accru du conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives pour le quatrième trimestre

* Le résultat ajusté du troisième trimestre dépasse les estimations des analystes

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique et d'analystes)

par Anshuman Tripathy

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a manqué mardi les estimations de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et a averti que les élections de mi-mandat aux États-Unis et le conflit au Moyen-Orient pourraient peser sur ses performances au quatrième trimestre, entraînant une baisse de 5% du cours de l’action de l’opérateur hôtelier.

La dernière escalade de la guerre entre les États-Unis et l’Iran a accru l’incertitude pour les opérateurs hôteliers et les agences de voyage en ligne, éclipsant une demande de voyages d’agrément et d’affaires par ailleurs résiliente, qui avait soutenu les dépenses dans tous les segments hôteliers, des hébergements économiques aux séjours de luxe, au troisième trimestre.

"Le Moyen-Orient est un peu plus mal en point que nous ne le pensions", a déclaré Christopher Nassetta, directeur général de Hilton, lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le chiffre d’affaires lié aux chambres de la société dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique a reculé de 5,6% en glissement annuel au cours du trimestre clos le 30 septembre, tandis qu’aux États-Unis, il a progressé de 7%.

Hilton a toutefois indiqué qu’elle continuait à renforcer sa présence au Moyen-Orient et en Afrique, avec plus de 20 signatures de contrats d’hôtels au cours du troisième trimestre.

Le directeur général de son concurrent Marriott MAR.O , Anthony Capuano, a déclaré le mois dernier que la baisse du chiffre d’affaires hôtelier au Moyen-Orient s’était atténuée en juillet , même si le conflit avait entraîné des retards dans les projets.

LA FORCE DU SECTEUR DU LUXE

Hilton prévoit que le revenu par chambre disponible — qui reflète le tarif journalier moyen et le taux d’occupation — progressera de 4% à 4,5% pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de hausse de 3% à 3,5%.

Le RevPAR de ses établissements de luxe Waldorf Astoria et LXR a progressé respectivement de 13,9% et 14,3% au cours du troisième trimestre.

Hilton prévoit une croissance nette des unités en 2026 (NUG) — soit le nombre de chambres ajoutées — comprise entre 6% et 7%, grâce à une augmentation des ajouts nets de chambres au quatrième trimestre.

La vigueur soutenue du NUG de Hilton témoigne d’un investissement accru dans les marques de luxe, a déclaré David Katz, analyste chez Jefferies.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de Hilton s’est établi à 2,45 dollars, en hausse par rapport aux 2,11 dollars enregistrés il y a un an et à l’estimation moyenne des analystes de 2,36 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires total a progressé de 6,6% pour atteindre 3,33 milliards de dollars, mais n’a pas atteint l’estimation de 3,37 milliards de dollars.