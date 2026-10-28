Hilton en hausse après des trimestriels encourageants, Citi reste prudent

(Zonebourse.com) - Le groupe hôtelier a enregistré une forte progression de ses résultats au troisième trimestre 2026, soutenue par la croissance de son activité hôtelière aux Etats-Unis. Malgré des performances supérieures aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles, Citi maintient sa recommandation "neutre" sur le titre, estimant que sa valorisation intègre déjà une grande partie des perspectives favorables. Le marché est un peu plus optimiste : le titre progresse de 1,2% à Wall Street.

Hilton a publié hier soir un bénéfice net ajusté en hausse de 11,6% au troisième trimestre, à 556 millions de dollars, laissant apparaître un BPA ajusté de 2,45 USD, en hausse de 16,1%, dépassant les attentes de Citi et du consensus FactSet, tous deux établis à 2,38 USD.

En données publiées, le bénéfice net a bondi de 27,3%, à 536 MUSD, dépassant de 4,2% le consensus S&P. Le BPA publié ressort à 2,37 USD, soit 4% au-dessus du consensus S&P.

De son côté, le chiffre d'affaires publié a progressé de 6,6%, à 3,325 milliards de dollars. En données ajustées, hors notamment revenus liés aux remboursements de coûts des propriétaires d'hôtels, il a augmenté de 5,9%, à 1 374 MUSD.

L'EBITDA ajusté a gagné 8,4%, à 1 058 MUSD, légèrement au-dessus des attentes de Citi (1055 MUSD) et quasiment en ligne avec le consensus (1058 MUSD). La marge correspondante s'est améliorée de 1,8 point, à 77%.

RevPar en nette hausse

Cette performance repose notamment sur une hausse de 5,8% du revenu par chambre disponible (RevPAR), à périmètre comparable et à taux de change constants, soutenue par une progression du taux d'occupation de 1,4 point et des prix moyens de 3,9%.

Le RevPAR a particulièrement progressé aux Etats-Unis ( 7%) et en Europe ( 6,5%). Il a en revanche reculé au Moyen-Orient et en Afrique (-5,6%) ainsi qu'en Asie-Pacifique (-0,5%). Citi souligne toutefois une nette amélioration au Moyen-Orient et en Afrique, après une chute de 29,5% au trimestre précédent, ainsi qu'un redressement de la demande dans les enseignes d'entrée de gamme.

Hilton a parallèlement ouvert 182 hôtels représentant 27 000 chambres, soit 23 000 chambres supplémentaires en net. Son parc affiche une croissance de 6% sur un an, tandis que son portefeuille de projets atteint 543 100 chambres, en hausse d'environ 5%.

"Nous avons enregistré de solides résultats au troisième trimestre, tant en matière de chiffre d'affaires que de bénéfices, dépassant nos attentes", a souligné Christopher Nassetta, directeur général de Hilton, qui met an avant un record d'ouvertures organiques et une dynamique favorable attendue jusqu'en 2027.

Le groupe a par ailleurs racheté pour 845 MUSD de ses propres actions au cours du trimestre, portant à 879 MUSD les retours aux actionnaires, dividendes compris.

Prévisions relevées

Malgré ces performances, Citi maintient sa recommandation "neutre", avec un objectif de cours de 335 USD, soit un potentiel de baisse de 4,8% par rapport au cours du 26 octobre. La banque estime que la hausse d'environ 23% du titre depuis janvier et sa valorisation proche de 21 fois l'EBITDA prévisionnel intègrent déjà une grande partie des bonnes nouvelles.

Hilton a relevé sa prévision de croissance du RevPAR comparable à taux de change constants pour 2026, désormais comprise entre 4% et 4,5%, contre 3% à 3,5% auparavant. L'objectif annuel d'EBITDA ajusté a également été relevé à 4 060-4 080 MUSD, soit 10 MUSD supplémentaires au point médian, malgré des attentes moins favorables au Moyen-Orient et dans les activités de multipropriété.

Le groupe vise désormais un bénéfice net publié de 1 909 à 1 923 MUSD et un BPA ajusté de 9,07 à 9,13 USD, supérieur au consensus de 9,06 USD au point médian. La croissance nette du parc hôtelier est attendue autour de 6,5%, contre une précédente fourchette de 6% à 7%, tandis que l'objectif de retour aux actionnaires reste fixé à environ 3,5 MdsUSD.

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