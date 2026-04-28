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Hilton accélère au 1er trimestre et dévoile ses ambitions pour le reste de l'année
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 13:43

Le géant de l'hôtellerie a publié des résultats trimestriels en nette progression. Le chiffre d'affaires ressort globalement en ligne avec les attentes tandis que l'EBITDA ajusté fait légèrement mieux que le consensus. En revanche, le résultat net publié ressort sous les attentes. Le PDG se réjouit quant à lui "du renforcement de la demande".

Hilton a enregistré un résultat net publié de 383 MUSD au titre du 1er trimestre 2026, un chiffre en hausse de 28% mais inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 444 MUSD.

Le bénéfice par action dilué s'établit à 1,66 USD, en progression de 35%, mais inférieur au consensus (1,94 USD). En données ajustées, le BPA ressort à 2,01 USD, en hausse de 17%.

Le chiffre d'affaires total publié ressort à 2,94 MdsUSD, en hausse de 9% sur un an, et quasiment en ligne avec le consensus (2,95 MdsUSD).

L'EBITDA ajusté s'élève à 901 MUSD, en hausse de 13% et légèrement au-dessus du consensus qui ciblait 891 MUSD. La marge d'EBITDA ajusté progresse également, atteignant 75,3% contre 73,7% un an plus tôt.

Sur le plan opérationnel, le RevPAR comparable (à taux de change constant) augmente de 3,6%, tiré à la fois par la hausse des prix moyens et du taux d'occupation.

"Nous avons enregistré d'excellents résultats, tant en termes d'activité que de rentabilité, au cours du trimestre, avec une croissance du RevPAR dans l'ensemble des segments, marques et catégories d'hôtels. Ces résultats témoignent de la poursuite du renforcement de la demande que nous observons depuis la fin de l'année 2025", a commenté le PDG Christopher Nassetta.

Le groupe poursuit son expansion avec un pipeline record de 527 000 chambres à fin mars 2026 ( 5%). Au 1er trimestre, la croissance nette du parc a atteint 6,3% sur un an.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Hilton a relevé ses objectifs et cible désormais une croissance nette du parc comprise entre 6,0% et 7,0%, un résultat net compris entre 1,909 MdUSD et 1,937 MdUSD, un EBITDA ajusté entre 4,02 et 4,06 MdsUSD, et une hausse du RevPAR de 2% à 3%. Le BPA ajusté 2026 est attendu entre 8,79 et 8,91 USD.

Enfin, le groupe a déjà redistribué 860 MUSD à ses actionnaires au cours du trimestre (dont 825 MUSD via des rachats d'actions).

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