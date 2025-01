HighCo: repli de 7% de la marge brute en 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - HighCo affiche pour l'exercice 2024 une marge brute en repli de 7% à 69,16 millions d'euros, malgré une croissance de 7% du pôle activation 'liée à la hausse des volumes de coupons traités en France et à la bonne dynamique des activités d'offres promotionnelles'.



Cette progression a été plus que contrebalancée par le repli du pôle mobile (-4,3%), entre bonne tenue de l'activité de push SMS et ralentissement des activités d'agence mobile, et la forte baisse du pôle agences & régies (-28,8%) liée à Casino.



Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, HighCo anticipe une marge opérationnelle 2024 supérieure à 16%. Par ailleurs, il estime que la baisse d'activité en 2025 devrait être moins marquée qu'en 2024.





Valeurs associées HIGH CO 2,50 EUR Euronext Paris +0,81%