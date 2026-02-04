Hier à Wall Street : clôture en berne, le secteur logiciels laminé
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 07:33
En préouverture, tout semblait aller pour le mieux ce mardi (le "S&P" repassait les 7 000 vers 6H du matin et flirtait encore avec ses records vers 14H avec un score de 6 995).
Wall Street "allumait du vert" initialement, suite à la flambée de la "tech" à Tokyo ( 4% et record absolu du Topix et du Nikkei) et au bon accueil réservé aux résultats de Palantir qui affichait 11% à l'ouverture... mais très vite, les -2,9% de Microsoft, le repli général des "7 fantastiques" qui s'est amplifié en matinée (avec -3,3% sur Broadcom, -2,8% sur Nvidia, -2,1% sur Meta, -1,8% sur Amazon, -1,7% sur Alphabet).
A noter la poursuite des dégagements sur le secteur des logiciels avec -11% sur Intuit, -10,1% sur Cognizant, -7,7% sur Atlassian, -7,3% sur Datadog... un secteur rentré en "territoire de correction" avec plus de 20% de baisse depuis fin octobre.
Le Dow Jones a perdu 0,34%, l'indice Nasdaq-100 -1,55% et l'indice S&P 500 a cédé 0,84%, mais le Russell-2000 a grappillé 0,3%, confirmant l'attrait des valeurs domestiques.
Pas de chiffres "macro" à l'agenda, pas de "petite phrase" d'un membre de la Fed, pas de tweet rageur de Trump, ce sont vraiment les "trimestriels" qui ont fait la différence.
Manifestement, de "bons" résultats ne suffisent pas (Microsoft l'a démontré), il faut aussi faire rêver les actionnaires avec des perspectives 2026 enchanteresses : nouvel exemple après clôture avec le plongeon d'AMD (-6%) qui annonce pourtant un résultat net qui a plus que triplé à 1,51 MdUSD et un chiffre d'affaires de 10,27 MdsUSD.
Résultats également sanctionnés pour PayPal (-20,3%, le titre retombe au plus bas depuis mars 2017 et semble se diriger vers l'ex-zone de soutien des 36,5 USD de l'été 2016), pour Costar -15,5%, Novo Nordisk -14,6% (fort repli des ventes attendu en 2026), Verisk Analytics -10,1%.
Rien de bon côté marché obligataire : les T-Bonds continuent de se rapprocher de seuils critiques, et notamment le "10 ans" US avec 1 point de base vers 3,287%, le "30 ans" prend également 1 point de base à 4,919% et tutoie les 5%.
A lire aussi
-
L'assureur spécialisé britannique Beazley a conclu un accord sur les conditions d'une offre de rachat améliorée de 8 milliards de livres sterling (9,28 milliards d'euros) de Zurich Insurance Group, ont annoncé mercredi les deux sociétés. En janvier, Beazley ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Novartis) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de ... Lire la suite
-
Wendel a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue de céder sa participation majoritaire de 68,5% dans Stahl Holdings à Henkel, pour un produit net de cession estimé à 1,2 milliard d'euros. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault) ... Lire la suite
-
Nexans a annoncé mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français Enedis, qui porte sur la fourniture de câbles moyenne tension pour un montant total de 600 millions d'euros. "D'une durée totale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer