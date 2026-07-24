HF Sinclair poursuit l'EPA pour ses retards dans la prise de décision concernant l'exemption relative aux biocarburants, rapporte Bloomberg News

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HF Sinclair DINO.N poursuit l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour avoir continué à retarder une décision concernant les dérogations aux obligations de mélange de biocarburants, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant une plainte déposée par le raffineur.

Cette action fait suite à une action similaire intentée par l'American Fuel and Petrochemical Manufacturers, qui représente les raffineurs américains et a fait valoir que ces obligations entraîneraient une forte augmentation des coûts de mise en conformité et du prix des carburants.

Ces obligations, finalisées fin mars, imposent aux raffineurs de pétrole de mélanger des milliards de gallons d’éthanol et d’autres biocarburants à l’approvisionnement national en carburant ou d’acheter des crédits appelés « numéros d’identification renouvelables » (RINs).

Ce différend intervient dans le contexte d’une bataille au Congrès visant à autoriser la vente tout au long de l’année d’essence E15 à forte teneur en éthanol.

Au début du mois, l’EPA a indiqué que 42 demandes d’exemption pour les petites raffineries étaient toujours en attente.

L’agence n’a ni approuvé ni rejeté aucune demande au cours du mois précédent et doit rendre ses décisions avant la date limite du 1er septembre.

HF Sinclair fait partie des nombreuses entreprises qui attendent de savoir qui bénéficiera d’une dérogation aux quotas de mélange de biocarburants, selon le rapport de Bloomberg.

L'entreprise et l'EPA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.