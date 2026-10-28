HF Sinclair enregistre un bénéfice trimestriel record grâce à l'essor du secteur du raffinage et nomme un nouveau directeur général

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* HF Sinclair affiche un bénéfice record et dépasse les prévisions

* Steve Ledbetter nommé prochain directeur général

* Les contraintes liées au raffinage devraient soutenir les marges jusqu'en 2028

(Ajout d'informations sur le directeur général aux paragraphes 3 et 4)

par Katha Kalia

HF Sinclair DINO.N a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel record, grâce à des marges de raffinage élevées qui ont dopé ses résultats, et a nommé Steve Ledbetter au poste de directeur général, à compter du 1er janvier.

M. Ledbetter prendra les rênes alors que le raffineur s'apprête à scinder son activité Lubricants & Specialties pour en faire une société indépendante cotée en bourse, une initiative visant à se recentrer sur son cœur de métier dans un contexte de boom du raffinage.

Il occupait les fonctions de président et de directeur des opérations de la société depuis juillet, après avoir rejoint HF Sinclair en mars 2023 en tant que vice-président exécutif chargé des activités commerciales.

M. Ledbetter succède à Timothy Go, qui a quitté l’entreprise en mai dans le cadre d’un accord de séparation à l’amiable, après avoir été en congé volontaire pendant près de trois mois.

Les raffineurs américains ont profité d’une forte hausse de la demande d’exportations de carburants suite à l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui a resserré l’offre mondiale et fait grimper en flèche les marges de raffinage.

Le résultat opérationnel ajusté de Sinclair dans le secteur du raffinage a plus que quadruplé pour atteindre 2,43 milliards de dollars, tandis que la marge brute ajustée des raffineries est passée de 19,16 dollars par baril l’année précédente à 54,22 dollars.

Ses concurrents Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N ont également annoncé de solides bénéfices trimestriels, les raffineurs américains ayant profité des perturbations de l’approvisionnement qui ont resserré les marchés mondiaux des carburants.

Les dirigeants de Sinclair ont déclaré que les contraintes de capacité de raffinage au Moyen-Orient persistaient et ne devraient pas s’atténuer de sitôt, ajoutant qu’un retour à la normale complet concernant les perturbations mondiales du raffinage n’était pas prévu avant 2028.

Ils ont également indiqué que les transferts de brut de navire à navire dans le golfe d’Oman et le brut stocké à bord des pétroliers ont entraîné une hausse des coûts de fret, tandis que les pénuries de capacité devraient persister, car d’importants volumes de raffinage restent hors service.

Le raffineur a ajouté qu’il pouvait traiter plus de 100.000 barils par jour de pétrole brut lourd sur l’ensemble de son réseau et s’attend à ce que sa croissance future soit principalement tirée par des investissements organiques plutôt que par des acquisitions de grande envergure.

La société, dont le siège se trouve à Dallas, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 11,75 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,65 dollars, selon les données compilées par LSEG.