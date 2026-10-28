HF Sinclair enregistre un bénéfice trimestriel record et nomme un nouveau directeur général

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4 et 6)

HF Sinclair DINO.N a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel record, grâce à des marges de raffinage élevées qui ont dopé ses résultats, et a nommé Steve Ledbetter au poste de directeur général, à compter du 1er janvier, ce qui a fait grimper son action de près de 5 % en pré-ouverture.

Cette nomination intervient plusieurs mois après le départ de l'ancien directeur général Timothy Go , dans le cadre d'un accord de séparation à l'amiable, à la suite d'un congé volontaire de près de trois mois pendant lequel une enquête interne avait été menée sur les processus de communication d'informations de HF Sinclair.

Le président du conseil d’administration, Franklin Myers, occupait les fonctions de directeur général et de président par intérim depuis le départ de M. Go.

HF Sinclair s'apprête également à scinder son activité « Lubricants & Specialties » pour en faire une société indépendante cotée en Bourse.

La société, basée à Dallas, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 11,75 dollars par action, le plus élevé jamais enregistré, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,65 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les raffineurs américains ont bénéficié d’une forte hausse des exportations de carburants depuis l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui a resserré l’offre mondiale et fait grimper en flèche les marges de raffinage.

Le «crack spread» de référence 3-2-1 CL321-1=R , un indicateur clé de la rentabilité du raffinage, a plus que doublé au cours du trimestre juillet-septembre par rapport à l’année précédente.

La marge brute ajustée par baril de la société s'est établie à 54,22 dollars au troisième trimestre, contre 19,16 dollars un an plus tôt.

Le segment de raffinage de Sinclair a enregistré un bénéfice de base ajusté trimestriel de 2,43 milliards de dollars, contre 476 millions de dollars un an plus tôt.