Hershey dépasse les prévisions, la demande en bonbons à la menthe et en en-cas plus sains étant stimulée par les utilisateurs de GLP-1

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Hershey HSY.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses marques de snacks plus sains, tels que le pop-corn LesserEvil et ses bonbons à la menthe, alors que les habitudes alimentaires évoluent avec l'utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

Hershey décrit cette tendance comme le “grignotage fonctionnel”, c'est-à-dire des produits conçus pour répondre à des besoins spécifiques en matière de santé ou de mode de vie, et a déclaré qu'elle orientait de plus en plus sa stratégie d'innovation produit dans ce sens.

La société a déclaré que l'adoption des médicaments à base de GLP-1 avait contribué à une croissance de 8 % des ventes au détail de sa marque Ice Breakers, les utilisateurs se tournant de plus en plus vers les bonbons à la menthe et les chewing-gums pour lutter contre l'haleine d'Ozempic, un problème qui survient chez les utilisateurs de GLP-1 en raison d'une salivation réduite ou de nausées.

Ice Breakers est la troisième marque de confiserie de Hershey après Reese's et sa marque éponyme.

Les médicaments à base de GLP-1 modifient la manière dont les consommateurs achètent des produits alimentaires et des boissons et planifient leurs repas, ce qui incite les grandes entreprises agroalimentaires à intensifier leurs investissements dans de nouveaux produits et formats d'emballage. “Les snacks fonctionnels constituent une part modeste mais importante de notre croissance, et vous verrez les investissements dans l'innovation”, a déclaré Kirk Tanner, directeur général de Hershey's, qui a pris ses fonctions en août dernier.

Les volumes de produits biologiques dans le segment des snacks salés en Amérique du Nord ont augmenté de 5 %, avec une contribution de 20 points de pourcentage de la marque LesserEvil, connue pour son pop-corn et ses snacks sans huiles de graines, que Hershey a acquise l'année dernière.

Les fabricants de produits alimentaires emballés se concentrent sur ces catégories à un moment où les ménages à faibles revenus modèrent leurs dépenses en raison de la hausse des prix de l'essence ainsi que des modifications apportées aux prestations de bons alimentaires qui restreignent l'accès aux snacks sucrés et aux bonbons.

Les volumes du segment des confiseries de Hershey en Amérique du Nord ont reculé de 4 %, après une baisse de 5 % au quatrième trimestre 2025.

La société a réitéré ses objectifs annuels de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, et les prévisions laissent désormais entrevoir un ralentissement pour le reste de l'année, ont indiqué les analystes.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net trimestriel de 3,10 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action ajusté s'est établi à 2,35 dollars, dépassant les estimations de 2,04 dollars.