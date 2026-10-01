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Hernan Cristerna, spécialiste des fusions-acquisitions chez JPMorgan, prendra sa retraite fin 2026
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 16:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anousha Sakoui

Hernan Cristerna, spécialiste des opérations de fusion-acquisition chez JPMorgan

JPM.N , prend sa retraite après 30 ans passés au sein de la banque, a déclaré jeudi un porte-parole, confirmant ainsi une note de service consultée par Reuters.

Le président exécutif de la division « Global Investment Banking and M&A » de la banque américaine quittera ses fonctions fin 2026, après une carrière marquée par des opérations de rachat qui ont redéfini le secteur, ont déclaré Filippo Gori et John Simmons, co-directeurs de la division « Global Banking », dans une note adressée aux employés.

“Hernan a eu un impact durable sur l'ensemble de l'entreprise, en particulier en (Europe, Moyen-Orient et Afrique), grâce à son leadership et à son rôle de mentor auprès de nombreux collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise,” ont-ils déclaré.

M. Cristerna a pris les fonctions de président mondial en 2020 et avait auparavant codirigé l’activité mondiale de fusions-acquisitions de l’entreprise depuis 2013 . Il est membre du comité exécutif de la banque d’investissement de JPMorgan.

Diplômé de la Harvard Business School, il a conseillé de nombreuses opérations de transformation, notamment l’acquisition d’Anheuser-Busch par InBev en 2008, celle de SABIC par Saudi Aramco en 2019, ainsi que la fusion de Bunge avec Viterra en 2023.

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