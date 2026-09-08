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Hermès : valide l'enfoncement des 1 465 EUR
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 10:09
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Les tensions dans le Golfe, les tensions entre Etats-Unis et les pays avec lesquels il existe des déficits rendent l'époque moins "légère" et Hermès valide une alerte à la baisse sous 1 500 EUR, puis 1 465 son plancher annuel du 29 juillet dernier.

Le titre qui sort par le bas d'un corridor 1 650/1 500 EUR pourrait aller chercher un objectif de 1 400 EUR, ex-zénith de mi-août 2024 puis 1 350 EUR, ex-zénith de début août 2022.

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