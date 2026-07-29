Hermès-La hausse du CA au T2 ne convainc pas, le titre recule

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

Hermès HRMS.PA a fait état mercredi d'une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, porté par l'atténuation des répercussions du conflit au Moyen-Orient et la reprise du tourisme en France.

Les résultats du géant français du luxe n'ont toutefois pas réussi à convaincre les investisseurs, qui attendent des signes décisifs d'une reprise généralisée dans le secteur du luxe.

À Paris vers 08h23 GMT, l'action Hermès cédait 6,7% à 1.582 euros, le CAC 40 .FCHI cédant 0,44% au même moment.

Le chiffre d'affaires du groupe de luxe français a progressé de 6,7% à taux de change constants pour s’établir à 4,1 milliards d'euros, conformément aux attentes, a déclaré Hermès.

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

Cette publication fait suite aux résultats tout aussi mitigés de LVMH LVMH.PA lundi, figure de proue du secteur. Kering PRTP.PA a en revanche créé la surprise en affichant des résultats supérieurs aux attentes pour sa marque phare Gucci, signe que la stratégie de redressement menée par son directeur général Luca de Meo commence à porter ses fruits.

Si la rentabilité opérationnelle courante d'Hermès, à 41%, s'est révélée meilleure que prévu sur le premier semestre, la progression relativement modeste du chiffre d'affaires devrait retenir l'attention des investisseurs

"Nous pensons que les investisseurs se concentreront ce matin sur la croissance du chiffre d'affaires et sur le rythme de reprise plus lent d'Hermès par rapport à ses concurrents", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

"La publication est très solide, mais elle ne comporte pas de véritable surprise positive", observent quant à eux les analystes d'eToro, soulignant que le marché pourrait attendre davantage que de "simples 'bon résultats'."

CRISE AU MOYEN-ORIENT

Hermès, qui contrôle rigoureusement sa production et ses ventes afin de préserver son exclusivité, s'était révélé être le groupe de luxe le plus résistant face au ralentissement qui touche l'ensemble du secteur depuis plusieurs années.

Néanmoins, sa croissance avait nettement fléchi au premier trimestre, le conflit au Moyen-Orient ayant freiné l'enthousiasme des consommateurs, de Dubaï à Paris.

Selon le groupe, l'impact de la guerre au Levant s'est atténué au deuxième trimestre, tandis que la croissance en France a progressé de 6,2% par rapport à la baisse enregistrée au premier trimestre.

Hermès a indiqué que sa division de maroquinerie-sellerie, qui représente près de 50% de son chiffre d'affaires, avait enregistré une croissance de 10,2% au cours du deuxième trimestre, soit un peu en deçà du consensus de Visible Alpha, qui s'établissait à 10,8%.

Dans la région Asie-Pacifique hors Japon, qui représente le plus gros marché d’Hermès en termes de ventes, le chiffre d’affaires a progressé de 2,5% à taux de change constant, un rythme similaire à celui des trois premiers mois de l’année.

(Rédigé par Dominique Patton, version française Etienne Breban avec Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)