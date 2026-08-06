Hermès et Brunello Cucinelli, valeurs préférées de Berenberg dans le luxe

(Zonebourse.com) - Dans une note sur le luxe, Berenberg rappelle que le secteur a affiché un rebond prometteur de sa croissance au 2e trimestre, mais que l'accélération observée masque des défis structurels majeurs. Ses deux titres préférés sont Brunello Cucinelli ( 0,84%, à 93,68 euros) et Hermès ( 3,75%, à 1 604 euros) en tête du CAC 40, avec une préférence pour le premier.

Selon les analystes, un rebond durable de la croissance du luxe exige la contribution de la plupart des secteurs, sinon de la totalité. Actuellement, ils maintiennent une position acheteuse sur le luxe absolu et vendeuse sur le luxe aspiratif, compte tenu de la dynamique de revenus supérieure du premier et de la réévaluation de ses multiples. Le luxe aspiratif désigne une catégorie de produits et de consommateurs située à la frontière entre le marché de masse et le très haut de gamme.

Les analystes relèvent que le début du 3e trimestre a été mitigé en juillet. Dans le "soft luxury", les marques absolues comme Chanel ou Brunello Cucinelli ont fait état d'une poursuite des tendances du 2e trimestre, tandis que les marques plus aspiratives (qui s'adressent à une clientèle plus large) ont noté un certain essoufflement. Berenberg précise même que Kering est allé jusqu'à évoquer un 3e trimestre quasi-stable.

Sur Hermès, la recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 1 850 EUR, et sur Brunello Cucinelli, l'objectif de cours est situé à 97 EUR, avec un avis également à l'achat.

Berenberg est un peu plus prudent sur les autres acteurs, notamment français. L'avis sur LVMH est à conserver, en visant 420 EUR, tandis que les analystes sont à vendre, en ciblant 175 EUR, sur Kering.

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