 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès et Brunello Cucinelli, valeurs préférées de Berenberg dans le luxe
information fournie par AOF 06/08/2026 à 11:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Dans une note sur le luxe, Berenberg rappelle que le secteur a affiché un rebond prometteur de sa croissance au 2e trimestre, mais que l'accélération observée masque des défis structurels majeurs. Ses deux titres préférés sont Brunello Cucinelli ( 0,84%, à 93,68 euros) et Hermès ( 3,75%, à 1 604 euros) en tête du CAC 40, avec une préférence pour le premier.

Selon les analystes, un rebond durable de la croissance du luxe exige la contribution de la plupart des secteurs, sinon de la totalité. Actuellement, ils maintiennent une position acheteuse sur le luxe absolu et vendeuse sur le luxe aspiratif, compte tenu de la dynamique de revenus supérieure du premier et de la réévaluation de ses multiples. Le luxe aspiratif désigne une catégorie de produits et de consommateurs située à la frontière entre le marché de masse et le très haut de gamme.

Les analystes relèvent que le début du 3e trimestre a été mitigé en juillet. Dans le "soft luxury", les marques absolues comme Chanel ou Brunello Cucinelli ont fait état d'une poursuite des tendances du 2e trimestre, tandis que les marques plus aspiratives (qui s'adressent à une clientèle plus large) ont noté un certain essoufflement. Berenberg précise même que Kering est allé jusqu'à évoquer un 3e trimestre quasi-stable.

Sur Hermès, la recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 1 850 EUR, et sur Brunello Cucinelli, l'objectif de cours est situé à 97 EUR, avec un avis également à l'achat.

Berenberg est un peu plus prudent sur les autres acteurs, notamment français. L'avis sur LVMH est à conserver, en visant 420 EUR, tandis que les analystes sont à vendre, en ciblant 175 EUR, sur Kering.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

HERMES INTL
1 599,5000 EUR Euronext Paris +3,46%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 11:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,509 +21,19%
2CRSI
28,56 +3,48%
CAC 40
8 729,24 +0,69%
Pétrole Brent
79,73 +0,39%
BIOPHYTIS
0,0423 -4,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank