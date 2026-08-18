Hermès de retour vers ses planchers après une dégradation de RBC

L'action Hermès revient en direction de ses plus bas de plus de trois ans ce mardi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.

Les analystes de la banque canadienne ont dégradé tôt ce matin leur conseil sur la valeur à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 1 900 à 1 700 euros.

A 9h45, le titre de la maison de luxe parisienne perd 0,87% à 1 535,5 euros, non loin de son plancher depuis janvier 2023 qui avait été touché à la fin du mois de juillet.

Un différentiel de croissance qui se réduit

Dans leur note, les analystes de RBC jugent que l'écart de croissance qui séparait le sellier de ses grands concurrents dans le secteur du luxe tend désormais à s'amenuiser.

Si Hermès a longtemps crû beaucoup plus vite que ses concurrents ( 8 points de croissance en plus en 2025), l'établissement financier prévoit que cet écart se réduise à seulement 2 points d'ici 2027 à 2030 (7% par an pour Hermès contre 5% pour la moyenne du secteur du luxe), ce qui implique que la "prime de croissance" dont jouissait le dossier va perdre de son pouvoir d'attraction.

Alors qu'Hermès était en mesure d'augmenter les prix de ses produits de maroquinerie de 6 à 9% par an durant l'époque post-Covid, RBC dit dorénavant attendre des hausses de prix plus modérées, de l'ordre de 3 à 4%, ce qui signifie que sans accélération des ventes en volumes, la croissance est appelée à mécaniquement ralentir vers 9 ou 10% par an.

Une rentabilité maximale, mais qui plafonne

Et si la marge opérationnelle du groupe reste excellente, autour de 40%, celle-ci a atteint un plafond, poursuit la banque, qui ajoute que la rentabilité des nouveaux capitaux investis (ROIC) devrait quant à elle légèrement baisser, contrairement à d'autres acteurs du secteur qui ont une marge de progression.

A 32 fois les bénéfices attendus pour 2027, le cours actuel intègre déjà ces éléments, signifiant que la prime de risque n'offre plus de potentiel de hausse spectaculaire à court terme.

Au vu de ce profil risque/rendement plus équilibré et du manque de catalyseurs se profilant à l'horizon, les analystes suggèrent de privilégier d'autres valeurs du luxe telles que LVMH ou Burberry en raison de leur valorisation attrayante et de leur potentiel de redressement, ou encore Richemont au vu de sa croissance bien plus dynamique.