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Hermès : bénéfice net stable au 1S, ventes en hausse dans quasi toutes les régions au 2T
information fournie par Boursorama avec AFP 29/07/2026 à 09:45
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( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le groupe de luxe français Hermès a publié mercredi un bénéfice net quasiment stable au premier semestre, après un deuxième trimestre où la croissance des ventes s'est légèrement accélérée avec des progressions dans presque toutes les régions.

Le sellier-maroquinier, connu pour ses carrés de soie et ses sacs, affiche un bénéfice net semestriel de 2,2 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, les ventes ont progressé de 4,8% sur un an (+6,7% à taux de change constants) pour atteindre 4,1 milliards d'euros, dopées en particulier par la maroquinerie. Sur l'ensemble du premier semestre, elles progressent de 1,6% (+6,1% à taux de changes constants) à 8,2 milliards d'euros.

"Au premier semestre 2026, Hermès réalise une performance solide, ce qui témoigne de la forte désirabilité de ses 16 métiers et de la fidélité de ses clients", a fait valoir le gérant du groupe Axel Dumas, cité dans le communiqué.

"Certains de la force de notre modèle artisanal unique et en maîtrise de nos grands équilibres, nous abordons le reste de l’année avec confiance", a-t-il ajouté.

"Pour 2026, nos perspectives sont inchangées, et nous confirmons un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux", a-t-il dit lors d'un point avec des journalistes mercredi.

La rentabilité opérationnelle courante, malgré l'impact négatif des devises, a atteint 41% au premier semestre, contre 41,4% à fin juin 2025.

Les ventes en France ont progressé de 6,2% au deuxième trimestre, à 407 millions, portées "à la fois par la clientèle locale et une reprise des flux touristiques", a précisé Axel Dumas.

En Europe, hors France, la croissance est quasi identique, avec des ventes à 627 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est stabilisé au Japon, à 394 millions d'euros, mais a bondi de 12,3% hors effets de changes.

Les ventes en Asie-Pacifique hors Japon ont progressé de 3%, à 1,65 milliard d'euros.

"Je vois une stabilisation du marché chinois, mais je ne vois pas encore un rebond fondamental", a souligné le gérant d'Hermès, alors que ce marché a longtemps dopé les ventes du secteur du luxe avant de ralentir.

En Amérique, les ventes ont fortement progressé, de 11,3%, à 846 millions d'euros, "avec une croissance solide et équilibrée" dans l'ensemble des pays et des métiers, selon le groupe.

Sous l'effet de la guerre, les ventes au Moyen-Orient ont reculé de 4,1%, à 170 millions d'euros.

Hermès a fait état de bonnes performances dans presque toutes ses divisions. La maroquinerie-sellerie, sa division phare, a ainsi vu ses ventes atteindre 1,9 milliard d'euros au deuxième trimestre (+8,4% sur un an), grâce notamment au succès de nouveaux modèles Cliquetis, Kelly Hobo ou encore Double Longe.

La division soie et textile a aussi vu son chiffre d'affaires progresser significativement sur la période (+10,6%, à 212 millions d'euros). A l'inverse, les ventes de la division parfum et beauté ont plongé de plus de 10%, à 107 millions d'euros.

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