Hermès : -8%, menace le support majeur des 1 560 EUR

Hermès vient de subit un double échec assez brutal sous 1 700 EUR mi-juillet puis ce 28/07 : le titre qui dévisse de -8% menace le support majeur des 1 560 EUR des 14 et 18 mai, 3 et 4 juin, puis 8 juillet.

Une cassure déboucherait sur le test du plancher des 1 440 EUR du 18/12/2025... et plus probablement le test de 1 170 EUR du 23 au 28 septembre 2022.