HERIGE Industries résiste à un marché de la construction toujours dégradé

Le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros a réalisé au deuxième trimestre de l'exercice 2026 a réalisé un chiffre d'affaires de 100,3 millions d'euros, en repli de 1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans un contexte de marché toujours dégradé pour le secteur de la construction, l'activité a également été affectée par des épisodes de canicule exceptionnels en fin de trimestre.

HERIGE Industries a ainsi adapté ponctuellement son organisation, notamment à travers des aménagements des horaires de travail, des ajustements de production et le report de certaines livraisons de chantiers.

Dans ce contexte, l'activité Menuiserie Industrielle enregistre un repli de 3,2% de son chiffre d'affaires. Les volumes sont toutefois restés globalement stables, soutenus par la bonne résistance de l'activité chantier.

De son côté, l'activité Industrie du Béton affiche une croissance de 2,8% sur le trimestre. Cette progression résulte principalement des hausses tarifaires mises en oeuvre afin de compenser l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. Les volumes demeurent néanmoins pénalisés par un marché de la construction toujours peu dynamique, auquel se sont ajoutées les perturbations liées aux fortes chaleurs de fin de période.

Au total, HERIGE Industries réalise un chiffre d'affaires de 200,8 MEUR au premier semestre 2026, en progression de 1,0% par rapport au premier semestre 2025.

Les perspectives de reprise du secteur demeurent étroitement conditionnées au redémarrage du marché de la maison individuelle ainsi qu'à la mise en place de mesures publiques structurantes, lisibles et durables.

A ce titre, les incertitudes entourant la préparation de la loi de finances pour 2027 continuent de peser sur la visibilité des acteurs de la filière. Elles s'ajoutent aux récentes évolutions des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, marquées notamment par la réduction des crédits alloués à MaPrimeRénov' et par l'annonce de la suppression, à compter du 1er septembre 2026, de la quasi-totalité des aides destinées aux travaux de rénovation énergétique réalisés par gestes individuels.

Dans cet environnement, le niveau d'activité enregistré au premier semestre conduit le groupe à maintenir une approche prudente. HERIGE poursuit ainsi ses actions d'amélioration de la performance opérationnelle afin de préserver sa compétitivité et de se positionner dans les meilleures conditions en vue d'une reprise progressive du marché.

Par ailleurs, le Groupe poursuit les discussions engagées dans le cadre du projet d'acquisition des activités de béton prêt à l'emploi exploitées par BHR en Loire-Atlantique.

Enfin, le groupe publiera ses résultats du premier semestre 2026, le 22 septembre prochain après la clôture de la Bourse.