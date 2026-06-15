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HERIGE : HERIGE INDUSTRIES : PROJET D'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI DE BHR EN LOIRE-ATLANTIQUE
information fournie par Actusnews 15/06/2026 à 07:30

HERIGE Industries annonce un projet d'acquisition portant sur les activités de béton prêt à l'emploi exploitées par BHR en Loire-Atlantique.

Ce projet résulte de la mise en œuvre par EDYCEM, filiale Béton de HERIGE Industries, des droits dont bénéficie le Groupe en vertu des accords conclus en 2020 lors de l'acquisition des activités de BHR en Mayenne (53) et dans la Sarthe (72).

Il participe pleinement à la stratégie de développement du pôle Béton du Groupe, visant à renforcer son maillage territorial et à optimiser la couverture de son réseau de production, au service de ses clients et partenaires. Cette dynamique pourrait également soutenir le déploiement des gammes à faible empreinte carbone développées par EDYCEM.

Au-delà de ses dimensions économiques et industrielles, une attention particulière est portée aux collaborateurs et à la continuité des savoir-faire dans le cadre du processus de réalisation de l'opération.

Benoit HENNAUT, Président du Directoire d'HERIGE Industries , déclare : « Cette opération s'inscrit dans la continuité de notre stratégie et de la relation de confiance construite depuis plusieurs années avec BHR. Elle permettrait également à EDYCEM de consolider significativement sa position en Loire-Atlantique en complément de ses bastions historiques et de créer un relais de croissance et de valeur. »

Philippe Hamard, Dirigeant de BHR , ajoute : « BHR a honoré ses engagements juridiques. Nous pensons que cette cession offre des perspectives pour les sites et les collaborateurs, dans un cadre structuré et porteur pour l'avenir. »

À ce stade, la réalisation de cette opération demeure soumise à la conclusion d'accords définitifs, à la satisfaction des conditions usuelles applicables à ce type de transaction ainsi qu'à l'obtention, le cas échéant, des autorisations réglementaires requises.

HERIGE Industries informera le marché de toute évolution significative de ce projet conformément à ses obligations d'information.

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth
Eligible PEA/PME
Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150
ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE Industries
Benoît Hennaut - Président du Directoire
Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE
Tél. : 02 51 08 08 20
Courriel : communication@groupe-herige.fr 		ACTUS finance & communication
Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr
Serena Boni - Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr

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Information réglementée :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98742-herige_centrales-beton-_2025_vdef_fr.pdf

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