Herige: EBITDA en recul de 46% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Herige publie -sur son nouveau périmètre- un résultat net 2024 de 15,4 millions d'euros, à comparer à 10,3 millions l'année précédente, mais un EBITDA en recul de 46% à 19,5 millions, soit une marge de 4,8%, en retrait de trois points par rapport à 2023.



Le groupe de béton et de menuiserie industrielle a vu son chiffre d'affaires diminuer de 11,9% à 406,1 millions d'euros, sur un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé ainsi que dans un contexte économique morose.



Compte-tenu du projet d'adaptation de l'organisation en cours, le directoire proposera à l'AG 2025 le non-versement de dividende au titre de 2024 'afin de préserver sa structure financière au service de ses ambitions industrielles'.





Valeurs associées HERIGE 23,1000 EUR Euronext Paris -0,43%