Henkel finalise l'acquisition de Stahl dans les revêtements spécialisés

Henkel a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition du groupe néerlandais Stahl, spécialisé dans les revêtements, une opération estimée à 2,1 milliards d'euros que le groupe allemand avait officialisée en février dernier aux côtés de la société française de capital-investissement Wendel, l'ancien propriétaire de la cible.

Dans un communiqué, le fabricant de produits de consommation courante rappelle que le portefeuille ainsi racheté comprend des revêtements de finition du cuir, des revêtements de performance ainsi que des revêtements haute performance pour l'emballage papier et les applications graphiques.

Ses spécialités de haute performance pour matériaux flexibles sont utilisées par des clients issus des secteurs comme l'automobile, le luxe ou encore la mode.

L'entité emploie environ 1 800 salariés et a généré un chiffre d'affaires ajusté d'environ 725 millions d'euros au cours de l'exercice 2025.

Une deuxième acquisition dans le domaine

Avec cette acquisition, Henkel dit vouloir renforcer l'activité de sa division d'adhésifs, conformément à sa stratégie de croissance ciblée, en se développant sur le segment porteur des revêtements spécialisés.

En tenant compte du rachat d'ATP Adhesive Systems, Henkel vient de conclure récemment deux acquisitions majeures, représentant des ventes cumulées de près d'un milliard d'euros.

A la Bourse de Francfort, l'action Henkel progressait de 0,8% dans le sillage de cette annonce, à comparer avec un gain de 1,1% pour l'indice DAX. Le titre affiche une hausse de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.