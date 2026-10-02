Novartis scelle un accord avec Abogen Biosciences sur un traitement à ARN messager

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a scellé un accord de licence avec l'entreprise chinoise Abogen Biosciences autour d'un traitement à ARN messager en cours de développement pour les maladies auto-immunes, un de ses grands axes de recherche.

L'accord autour de ce traitement à ARN messager appelé ABO2203 prévoit un versement initial de 575 millions de dollars (environ 511 millions d'euros), a annoncé vendredi l'entreprise chinoise dans un communiqué.

Des versement supplémentaires allant jusqu'à 7,2 milliards de dollars pourront ensuite s'y ajouter au fur et à mesure des étapes de développement, si toutes les options sont exercées, selon ce communiqué.

"Cet accord marque une étape importante pour Abogen, en soulignant le vaste potentiel de notre plateforme ARN pour s'étendre au-delà des vaccins prophylactiques", a déclaré Bo Ying, directeur de cette entreprise chinoise de biotechnologie créée en 2019, cité dans le communiqué.

ABO2203 va être "le premier engageur de lymphocytes T codé par ARNm à entrer en évaluation clinique pour le traitement des maladies auto-immunes", a-t-il ajouté.

Les traitements ciblés contre les maladies auto-immunes sont un des grands axes stratégiques de Novartis, qui se concentre sur quatre grands domaines thérapeutiques, qui sont l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences et le traitement des maladies cardiaques, rénales et métaboliques.

Fin août, le groupe suisse avait toutefois suspendu des essais cliniques sur des traitements cellulaires expérimentaux après le décès de trois patients.

Mardi, le géant pharmaceutique danois Novo avait annoncé un accord de licence avec l'entreprise chinoise Hengrui Pharma pour une pilule anti-obésité en première phase d'essais cliniques d'un montant pouvant aller jusqu'à 2,9 milliards de dollars, avec un premier versement de 300 millions de dollars.

Mi-septembre, le britannique GSK a de son côté scellé un accord avec la biotech chinoise Chimagen Biosciences pour un traitement expérimental destiné à une forme de cancer du sang pour un montant pouvant aller jusqu'à 750 millions de dollars en incluant les paiements d'étapes.