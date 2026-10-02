Thaïlande : Thai Airways limoge son patron après le chaos lié aux inondations (médias)

( AFP / VIVEK PRAKASH )

La compagnie aérienne nationale thaïlandaise Thai Airways a limogé vendredi son patron à la suite des retards de vols et des problèmes dans la gestion des bagages liés aux récentes inondations à Bangkok, selon plusieurs médias locaux.

Chai Eamsiri avait présenté ses excuses au nom de la compagnie et s'était engagé à évacuer plus de 5.000 bagages de passagers ayant emprunté des vols de Thai Airways qui étaient restés bloqués à l'aéroport principal de Bangkok, Suvarnabhumi.

Mais plusieurs médias, dont Thai PBS, ont rapporté vendredi que le conseil d'administration de la compagnie l'avait démis de ses fonctions avec effet immédiat.

M. Chai avait rejoint la compagnie en 1985 et en était devenu le directeur général en février 2023.

Le ministre du Tourisme thaïlandais, Surasak Phancharoenworakul, avait vivement critiqué la réaction de la compagnie face aux inondations.

Il avait suggéré à la direction de Thai Airways de démissionner si elle ne parvenait pas à remédier aux retards, estimant que ceux-ci nuisaient à la réputation de la Thaïlande et portaient préjudice à son secteur touristique, crucial d'un point de vue économique.

Bangkok a déclaré l'état de catastrophe naturelle à la suite des inondations le week-end dernier, après près de 48 heures de pluie ininterrompue.

Certaines parties de la ville sont encore sous les eaux vendredi et quatre personnes ont perdu la vie dans ces inondations.

Thai Airways a indiqué avoir annulé 24 vols jeudi et vendredi mais s'être préparée à assurer l’intégralité de ses vols samedi. Elle a présenté ses excuses aux passagers et s'est engagée à améliorer ses procédures de gestion.