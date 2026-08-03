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Hendrik Leber cède la direction d’Acatis à Thorsten Schrieber
information fournie par Agefi Asset Management 03/08/2026 à 08:15
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La société de gestion allemande Acatis a annoncé la nomination de Thorsten Schrieber en tant que porte-parole et directeur général, effective depuis le 1 er juillet.

Sa mission sera d’accompagner la croissance du gestionnaire en Allemagne et à l’international. Thorsten Schrieber a précédemment occupé des postes de direction au sein de DJE Kapital AG et de Credit Suisse Asset Management.

Hendrik Leber, 69 ans, co-fondateur d’Acatis avec Giani Leber en 1994, a démissionné de la direction générale mais demeure managing director et se focalise sur la gestion de ses fonds Acatis Aktien Global et Acatis Datini Valueflex.

D’autres arrivées dont celle de Johannes Zenner en qualité de responsable marketing et relations publiques ont également été enregistrées.

Acatis gère environ 8,5 milliards d’euros d’encours.

L'Agefi

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