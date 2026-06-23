Heineken nomme Rafael Oliveira, un candidat extérieur, au poste de directeur général avec pour mission de dynamiser les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 17-18 et 21-22; mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 4)

* Heineken est sans directeur général depuis juin

* Oliveira prendra la relève à partir d'octobre

* Le cours de l'action progresse à l'annonce de cette nouvelle

* Les entreprises du secteur des boissons cherchent à relancer leur croissance alors que les ventes du secteur s'effondrent

par Emma Rumney

Heineken HEIN.AS a nommé mardi Rafael Oliveira au poste de président-directeur général. C'est la première fois que le brasseur néerlandais nomme une personnalité extérieure à la direction de l'entreprise, alors que les fabricants de boissons alcoolisées cherchent à relancer leurs ventes grâce à un changement de direction.

Rafael Oliveira occupe depuis 2024 le poste de directeur général du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peet's

JDEG.D KDP.O . Il rejoindra Heineken, le numéro deux mondial de la brasserie, pour un mandat de quatre ans à compter du 1er octobre, a indiqué la société, précisant qu'elle comptait sur lui pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie 2030.

“À l’issue d’une recherche mondiale rigoureuse, le conseil de surveillance a choisi Rafa à l’unanimité pour sa combinaison unique de vision stratégique, d’expertise opérationnelle et de sens aigu des finances,” a déclaré Heineken.

L'action Heineken a progressé de 3%, surperformant l'ensemble du marché et atteignant son plus haut niveau depuis mars.

L’incertitude quant à l’identité de la personne qui dirigerait le fabricant des bières Tiger et Sol, ainsi que de la bière blonde éponyme, avait pesé sur le cours de l’action de la société. L'ancien directeur général, Dolf van den Brink, qui a dirigé Heineken pendant six ans, a annoncé en janvier sa démission surprise et la société est sans directeur général depuis début juin.

LE NOUVEAU directeur général DOIT APPORTER UN SOUFFLE NEUF

Le départ de Van den Brink s’inscrit dans une série de départs survenus au cours de l’année dernière dans le secteur des biens de consommation, notamment chez de grands concurrents du secteur des boissons tels que Diageo DGE.L et Rémy Cointreau RCOP.PA , où les comités de recrutement et les investisseurs se sont tournés vers des candidats externes dans l’espoir qu’ils puissent insuffler un nouveau souffle. M. Oliveira aura pour mission de mener Heineken à travers un plan de suppression de 6 000 emplois, de relancer les volumes de vente malgré une baisse prévue de la demande mondiale de bière et de rattraper le retard sur son **concurrent** Anheuser-Busch InBev ABI.BR en termes de rendement pour les investisseurs. Le défi est d’autant plus grand que l’ensemble du secteur est confronté à la flambée du coût de la vie, à l’évolution des habitudes de consommation d’alcool et aux inquiétudes concernant les effets de l’alcool sur la santé, ainsi qu’à des menaces émergentes telles que les médicaments amaigrissants susceptibles d’influencer la consommation d’alcool. Dans un communiqué, M. Oliveira a déclaré que la stratégie 2030 de Heineken, dans le cadre de laquelle le brasseur s’est engagé à générer une croissance plus forte avec moins de ressources, constituait une plateforme solide pour l’avenir.

“Je suis convaincu que nous allons accélérer la croissance, stimuler la productivité et adapter Heineken aux défis de l’avenir, afin de conquérir le cœur des consommateurs du monde entier,” a-t-il déclaré. Heineken a indiqué que M. Oliveira disposait de deux décennies d’expérience tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, ainsi que d’un parcours marqué par la mise en œuvre de stratégies ciblées et l’amélioration des performances.

Avant de rejoindre JDE Peet’s, il occupait le poste de président des marchés internationaux chez Kraft Heinz KHC.O .

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DANS LES BIENS DE CONSOMMATION, ET NON DANS L’ALCOOL Selon les analystes, outre une solide expérience dans le secteur des biens de consommation, il disposait également d’une expérience antérieure sur les marchés financiers, ce qui lui confère un atout alors qu’il cherche à générer des rendements pour certains investisseurs mécontents de Heineken .

En seulement 17 mois chez JDE Peet's, M. Oliveira “a démontré une capacité évidente à analyser la situation et à redéfinir rapidement la stratégie”, a déclaré Laurence Whyatt, analyste chez Barclays. À la suite de son rachat de JDE Peet's, Keurig Dr Pepper a nommé M. Oliveira en avril à la tête de sa nouvelle activité mondiale de café en projet.

La société prévoit de se scinder en deux entités cotées aux États-Unis: l’une dédiée aux boissons et l’autre au café, et souhaitait qu’il en prenne les rênes. Dans un communiqué publié mardi par KDP, M. Oliveira a déclaré que la décision de quitter Keurig avait été difficile à prendre.

M. Oliveira manque toutefois d’expérience pour gérer les dynamiques spécifiques du secteur de la bière et des alcools, ce que certains analystes considèrent comme un risque.

“En tant que novice dans le secteur de la bière et chez Heineken, il aura beaucoup à prouver,” ont écrit les analystes d’ING dans une note.