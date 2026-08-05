Heineken-Le bénéfice semestriel progresse après 3.000 suppressions d'emplois

Heineken HEIN.AS a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation au premier semestre supérieur aux attentes, après avoir supprimé environ 3.000 emplois, la moitié des suppressions de postes prévues sur deux ans dans le cadre d'un plan de restructuration.

Le deuxième brasseur mondial a indiqué que son bénéfice d'exploitation organique avait progressé de 6,7% au cours des six premiers mois de l'année, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur une hausse de 3,3%.

Heineken, qui produit les bières Tiger et Sol en plus de sa bière blonde éponyme, a déclaré avoir réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des suppressions d’emplois annoncées en février par l’ancien directeur général Dolf van Den Brink, ce qui a contribué à accroître sa marge d'exploitation.

Le directeur financier, Harold van den Broek, a déclaré que le groupe avait également enregistré une croissance de ses cinq principales marques mondiales de bière, de son portefeuille de bières premium et de ses marques "beyond beer" ("au-delà de la bière").

Le groupe a également fait état d'une hausse de 1,2% de ses volumes totaux, supérieure aux attentes des analystes, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 2,4%, conformément aux prévisions.

(Emma Rumney, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)