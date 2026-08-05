Heineken-Le bénéfice semestriel progresse après 3.000 suppressions d'emplois

Des bouteilles de bière Heineken sont exposées dans un réfrigérateur dans un bar de Gurugram.

Heineken a ‌annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation au premier semestre ​supérieur aux attentes, après avoir supprimé environ 3.000 emplois, la moitié des suppressions de postes prévues sur ​deux ans dans le cadre d'un plan de restructuration.

Le deuxième brasseur ​mondial a indiqué que ⁠son bénéfice d'exploitation organique avait progressé de 6,7% ‌au cours des six premiers mois de l'année, dépassant les attentes des analystes, qui ​tablaient en moyenne ‌sur une hausse de 3,3%.

Heineken, qui ⁠produit les bières Tiger et Sol en plus de sa bière blonde éponyme, a déclaré avoir réalisé ⁠des progrès ‌significatifs dans la mise en œuvre des ⁠suppressions d’emplois annoncées en février par l’ancien directeur ‌général Dolf van Den Brink, ce qui ⁠a contribué à accroître sa marge d'exploitation.

Le ⁠directeur financier, ‌Harold van den Broek, a déclaré que le groupe ​avait également enregistré ‌une croissance de ses cinq principales marques mondiales de bière, de son ​portefeuille de bières premium et de ses marques "beyond beer" ("au-delà de la bière").

Le groupe a ⁠également fait état d'une hausse de 1,2% de ses volumes totaux, supérieure aux attentes des analystes, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 2,4%, conformément aux prévisions.

(Emma Rumney, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)