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Heidelberg Materials a couvert plus de la moitié de ses coûts d'électricité pour 2027, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Heidelberg Materials

HEIG.DE a couvert 50 à 60 % de ses coûts d'électricité pour 2027 à des prix inférieurs à ceux des contrats de couverture conclus cette année, a déclaré le directeur financier René Aldach aux journalistes après avoir présenté des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions.

“Mais vous voyez, nous avons également d’autres coûts à prendre en compte, comme le diesel et le charbon… Nous estimons que la hausse des coûts énergétiques pour 2027 se situera entre 5 et 9 %, que nous atténuerons grâce à des hausses de prix et à des mesures d’efficacité énergétique supplémentaires”, a-t-il déclaré.

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