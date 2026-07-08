Hegseth annule une réunion avec Netanyahu sur les F-35 et la Turquie - source

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Le chef du Pentagone Pete Hegseth a annulé une réunion prévue avec Benjamin Netanyahu pour discuter de la possible vente à la Turquie de chasseurs américains F-35, à laquelle s'oppose le Premier ministre israélien, a déclaré à Reuters une source israélienne.

Pete Hegseth devait également rencontrer son homologue isralien Israël Katz et discuter du dossier iranien lors d'un déplacement en Israël, a ajouté cette source souhaitant conserver l'anonymat.

Sollicitée pour un commentaire, l'ambassade des Etats-Unis en Israël n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Le président américain Donald Trump a estimé mercredi en marge du sommet de l'Otan à Ankara, où l'accompagne Pete Hegseth, que le protocole d'accord signé le mois dernier par Washington et Téhéran était mort et ajouté ne plus vouloir discuter avec les Iraniens.

La Turquie, membre de l'Otan, critique de longue date les opérations militaires israéliennes à Gaza, au Liban et en Syrie et accuse Israël de chercher à torpiller l'accord de cessez-le-feu irano-américain.

Donald Trump a annoncé mardi que les Etats-Unis allaient lever les sanctions infligées à la Turquie en 2019 après l'achat par Ankara de missiles russes antiaériens S-400 et laissé entendre qu'il était prêt à lui vendre des F-35, ce qui ne devrait pas manquer de susciter une forte résistance au Congrès américain.

Dans une interview diffusée mardi par CNN, Benjamin Netanyahu a de son côté réitéré son opposition à une vente de F-35 à la Turquie, et assuré en avoir informé Donald Trump.

"Cela détruirait l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient car la Turquie a des aspirations agressives", a-t-il affirmé.

(Emily Rose; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)