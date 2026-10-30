HDF Energy va transférer sa cotation sur Euronext Growth Paris

Réunis en assemblée générale mixte ce 30 octobre, les actionnaires d'Hydrogène de France (HDF Energy) ont approuvé à l'unanimité le transfert de la cotation des actions du groupe d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.

Dans la foulée, le Conseil d'administration a acté la mise en oeuvre de cette opération. Sous réserve de l'accord d'Euronext, l'admission sur Euronext Growth devrait intervenir au plus tôt le 30 décembre 2026. Elle se fera via une procédure accélérée portant sur les actions existantes, sans émission de nouveaux titres ni démarche requise pour les actionnaires.

Pour le spécialiste des infrastructures hydrogène et des piles à combustible, cette transition vise à aligner son cadre boursier sur sa taille et son stade de développement.

L'opération permettra à HDF Energy d'alléger ses contraintes réglementaires et de réduire ses coûts de gestion, tout en gagnant en visibilité auprès d'investisseurs spécialisés dans les entreprises en forte croissance.