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HCA Healthcare finalise l'acquisition de CHCP
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 15:21
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Le géant américain de la santé a annoncé avoir finalisé l'acquisition de The College of Health Care Professions (CHCP). Cette transaction s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à former la prochaine génération de soignants et à sécuriser la disponibilité de professionnels qualifiés au sein de son réseau.

Basé à Nashville et opérant 190 hôpitaux ainsi qu'environ 2 600 sites de soins ambulatoires aux États-Unis et au Royaume-Uni, HCA Healthcare consolide par ce rachat sa présence dans le secteur de l'éducation en santé. CHCP vient s'ajouter aux établissements déjà soutenus ou exploités par le groupe, tels que Galen College of Nursing, Research College of Nursing et Mercy School of Nursing, en plus de son programme national de formation médicale spécialisée qui compte plus de 365 programmes répartis dans 87 hôpitaux.

Actuellement, CHCP forme plus de 8 000 étudiants à travers 10 campus situés au Texas ainsi qu'au moyen de programmes en ligne. Depuis sa création en 1988, l'établissement a préparé plus de 52 000 diplômés à des carrières dans les disciplines paramédicales grâce à une vingtaine de programmes accrédités.

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