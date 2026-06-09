Havas monte, Berenberg initie sa couverture à l'achat

L'action Havas s'échange en forte hausse mardi matin à la Bourse d'Amsterdam, portée par une note de Berenberg, qui dit considérer le groupe français de publicité et de communication comme l'un des "challengers" les plus solides face aux poids lourds du secteur. Peu avant 11h00, le titre avançait de 5,4% à 17,7 euros, surperformant largement l'indice STOXX Europe 600 Media, en progression d'environ 0,8%.

Dans une note sectorielle publiée dans la matinée, Berenberg indique avoir initié la couverture d'Havas avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 27 euros, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 60%.

D'après l'analyste, l'agence de publicité, qui a dégainé très tôt sur les solutions marketing 100% intégrées, s'est imposée petit à petit comme l'un des challengers les plus solides face aux grands acteurs du secteur.

De solides atouts face aux géants du secteur

"Selon nous, le groupe a toutes les cartes en main pour afficher une croissance régulière et une amélioration progressive de ses marges, de quoi viser une hausse des bénéfices de près de 10 % sur la période 2026-2028", souligne l'intermédiaire.

"Et c'est sans compter le bonus potentiel que pourraient apporter de futures acquisitions ciblées", ajoute-t-il.

Berenberg juge par ailleurs que la décote actuelle du titre - de l'ordre de 25% sur son PER à deux ans en comparaison de WPP et Dentsu - est totalement injustifiée au vu de sa dynamique d'activité actuelle, de son rythme de croissance et de sa rentabilité qui surclassent ceux de ses concurrents.