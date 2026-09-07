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Dynamisme des services aux Etats-Unis, solide activité dans la zone euro, croissance indienne plus forte que prévu… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les marchés obligataires mondiaux ont connu des fluctuations importantes des rendements au cours de l'été, en particulier sur les obligations à long terme. Aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près de deux décennies, tandis que ceux à 10 ans se sont hissés à des niveaux inégalés depuis la période précédant le retour au pouvoir de D. Trump.

La hausse des rendements obligataires à long terme reflète en partie l'évolution de la conjoncture économique, notamment une croissance réelle plus forte que prévu, soutenue par les dépenses d'investissement et une inflation persistante. Mais cela reflète aussi le fait que les investisseurs demandent un rendement plus élevé pour détenir des obligations à long terme alors que les niveaux d'endettement restent élevés et que les émissions d'obligations des gouvernements et des entreprises continuent d'augmenter.

Pour les investisseurs, cet environnement peut offrir des opportunités, les niveaux des taux d'intérêt devenant de plus en plus attractifs. Cela dit, il reste essentiel d'adopter une approche diversifiée* et flexible.

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

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