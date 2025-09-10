Hausse des actions européennes : Inditex en tête des détaillants, Novo Nordisk en vedette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions européennes ont progressé mercredi, tirées par les détaillants après la publication par le géant espagnol de la mode rapide Inditex de ses résultats du deuxième trimestre, tandis que Novo Nordisk a également augmenté après l'annonce par le fabricant de Wegovy de mesures de restructuration, notamment des suppressions d'emplois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,4% à 554,9 points, à 07h15 GMT, près d'un plus haut de deux semaines.

Les détaillants .SXRP ont mené les gains sectoriels avec un bond de 2,2%, Inditex ITX.MC a grimpé de 6% après que le propriétaire de Zara ait signalé une accélération des ventes avant le trimestre d'automne, éclipsant des ventes plus faibles que prévu au deuxième trimestre .

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de près de 2 % après que la société danoise a déclaré qu'elle pourrait réduire ses effectifs d'environ 11,5 %. Le plan de restructuration devrait permettre d'économiser environ 1,26 milliard de dollars par an, alors que la société s'efforce de rester compétitive sur le marché des médicaments amaigrissants.

La journée a également été positive pour les valeurs technologiques européennes, le fabricant de logiciels allemand SAP SAPG.DE et la société néerlandaise ASML ASML.AS ayant tous deux augmenté d'environ 1 %, après qu'Oracle ORCL.N ait prévu plus d' un demi-billion de dollars de commandes de logiciels dématérialisés.

(1 $ = 6,3725 couronnes danoises)