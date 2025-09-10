Cyclisme/Vuelta-Les coureurs votent pour l'arrêt de l'étape en cas de nouvelles manifestations

Vuelta a Espana -Des coureurs passent devant des manifestants portant des drapeaux palestiniens

PARIS - Les coureurs engagés sur le Tour d'Espagne ont voté mercredi en faveur d'une neutralisation de la 17e étape en cas de nouvelles perturbations liées aux manifestations pro-palestiniennes plutôt qu'une étape raccourcie, a déclaré l'un des vice-présidents du CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat des coureurs professionnels.

Ils pourraient même décider de quitter la course, a-t-il ajouté.

L'arrivée de la 16e étape a été jugée mardi à huit kilomètres de la ligne initiale en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens sur la route dans la dernière ascension de la journée.

Mercredi dernier, lors de la 11e étape, les organisateurs avaient déjà décidé de ne désigner aucun vainqueur et de figer les temps pour le classement général à 3 km de la ligne en raison des perturbations causées par des manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao tandis que l'équipe Israel-Premier Tech avait été ralentie lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape.

"Les coureurs ont voté en majorité pour l’arrêt en cas de nouveau problème. Ils prendront la décision ensuite de continuer ou d'arrêter l’épreuve", a déclaré Pascal Chanteur, vice-président du CPA, à Reuters.

"Nous avons décidé que s'il y avait un incident, nous essaierions de neutraliser la course, parce que courir vers une ligne d'arrivée indéfinie n'est pas vraiment équitable", a déclaré le coureur australien Jack Haig (Bahrain-Victorious) aux journalistes.

"Nous sommes pris au milieu d'une situation qui ne nous concerne peut-être même pas vraiment. Pour l'instant, nous sommes en quelque sorte les pions d'un très grand jeu d'échecs qui, malheureusement, nous affecte."

