Des actes de violence émaillent la manifestation à Marseille suite au mouvement "Bloquons tout" avec des poubelles brûlées et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui utilisent des gaz lacrymogènes. IMAGES
"Bloquons tout": poubelles brûlées et jets de projectiles à Marseille
