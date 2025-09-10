"Prêt de réparation" pour l'Ukraine : l'UE va utiliser de nouveau les avoirs russes gelés... sans toucher au capital

La Belgique, où se trouve la grande majorité des quelque 210 milliards d'euros de ces avoirs, avait notamment mis en garde face au "choc systémique terrible" que constituerait une saisie pure et simple de ces avoirs. L'UE opte donc une nouvelle fois pour une utilisation de leurs intérêts.

Ursula von der Leyen, à Strasbourg, le 10 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Cette guerre est celle de la Russie. C’est donc à la Russie de payer". L'Union européenne va utiliser les intérêts des avoirs russes gelés pour accorder un nouveau "prêt de réparation" à l'Ukraine, mais sans puiser dans ces actifs eux-mêmes, a annoncé mercredi 10 septembre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Il nous faut travailler d'urgence à une nouvelle solution pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine à partir des avoirs russes gelés. Grâce aux soldes de trésorerie associés à ces actifs russes, nous pouvons accorder à l'Ukraine un prêt de réparation" , a-t-elle déclaré, en référence aux intérêts. Mais "on ne touchera pas aux actifs eux-mêmes" , a expliqué la dirigeante de l'exécutif européen, lors d'un discours devant les eurodéputés à Strasbourg.

L'Ukraine ne remboursera "qu'une fois que la Russie aura payé"

Le montant de ce "prêt de réparation" n'a pas été indiqué, mais Mme von der Leyen a précisé que les risques associés devraient être portés "collectivement" par les 27. Quant à l'Ukraine, elle "ne remboursera le prêt qu’une fois que la Russie aura payé les dommages de guerre", a-t-elle assuré.

Les avoirs de l’État russe à l'étranger ont été gelés après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La plus grande partie, quelque 210 milliards d'euros, se trouve en Belgique, pays membre de l'UE. Les 27 États de l'Union ont dans un premier temps décidé d'utiliser les intérêts générés par ces avoirs, soit plusieurs milliards d'euros par an, pour financer l'effort de guerre de l'Ukraine.

Après des mois de discussions, les dirigeants du G7 avaient ensuite conclu un accord en octobre 2024 pour utiliser les intérêts générés par ces avoirs pour garantir un prêt en faveur de l'Ukraine, d'un montant de 45 milliards d'euros en ce qui concerne l'Union européenne.

Craintes sur la "crédibilité de l'euro" en cas de saisie

Certains pays de l'UE jugent qu'il faut aller plus loin, en utilisant le capital lui-même, et pas seulement des intérêts. Mais une majorité d'Etats membres, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, se montrent beaucoup plus prudents et soulignent qu'une saisie de ces avoirs se heurte à des obstacles juridiques et risque de déstabiliser l'euro en détournant de futurs investisseurs étrangers. Une telle saisie "serait de nature à pouvoir générer un choc systémique terrible sur l'ensemble des places financières européennes, de porter un coup très dur à la crédibilité de l'euro" , avait ainsi déclaré le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.