Hausse de la rentabilité et du cash-flow pour Porsche AG

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, Porsche AG a enregistré un chiffre d'affaires de 25,28 milliards d'euros, en repli de 5,9% par rapport aux 26,86 milliards d'euros de la même période en 2025. Cette baisse des revenus s'avère nettement plus contenue que celle des livraisons, qui chutent de 16% à 178 532 unités, illustrant l'application de la politique "Value over Volume" axée sur les modèles à forte marge et un mix-produit favorable.

Le résultat opérationnel du constructeur de voitures de sport bondit à 1,74 milliard d'euros (contre 0,04 milliard un an plus tôt), portant la rentabilité opérationnelle des ventes à 6,9% (contre 0,2% sur neuf mois en 2025). Cette amélioration est notamment liée à l'allègement des coûts de réalignement stratégique, qui s'étaient élevés à 2,7 milliards d'euros sur la même période l'année précédente, contre environ 500 millions d'euros en 2026. La marge Ebitda de la division Automobile a atteint 17,3% (contre 11,9%).

En parallèle, le cash-flow net de la branche Automobile a grimpé à 2,5 milliards d'euros (contre 1,34 milliard en 2025), portant la marge correspondante à 11,3%. La trésorerie nette de la division progresse à 8,23 milliards d'euros au 30 septembre 2026. Cette performance financière intègre l'encaissement de la cession des parts dans Bugatti Rimac et Rimac Group au troisième trimestre, une opération ayant généré une entrée de trésorerie de 984 millions d'euros et une plus-value de 593 millions d'euros. Elle a toutefois été compensée par entre 100 et 200 millions d'euros de coûts de réalignement stratégique au troisième trimestre, 250 millions d'euros consacrés au financement des obligations de retraite et 200 millions d'euros de charges liées aux droits de douane américains.

Les prévisions annuelles confirmées

Porsche AG a renouvelé ses objectifs 2026 et table toujours sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 35 et 36 milliards d'euros, une rentabilité opérationnelle des ventes située entre 5,5% et 7,5%, une marge de cash-flow net pour le segment Automobile comprise entre 5,5% et 7,5% et une marge d'Ebitda Automobile entre 15% et 17%.