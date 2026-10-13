Hausse de 13% du BPA chez Wells Fargo, en ligne avec les attentes

La banque a enregistré une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre 2026, portée par la croissance de ses activités de crédit et de gestion de patrimoine, ainsi que par la maîtrise de ses dépenses. En revanche, les taux, le pétrole et l'inflation constituent des facteurs de risque.

Wells Fargo a dégagé un bénéfice net publié de 5,95 milliards de dollars au 3e trimestre 2026, en hausse de 6% sur un an. Le bénéfice dilué par action (BPA) s'est établi à 1,87 USD, contre 1,66 USD un an auparavant, soit une progression de 13%. Le consensus visait 1,86 USD.

De son côté, le produit net bancaire a augmenté de 2%, à 21,87 MdsUSD (le consensus S&P visait 22,3 MdsUSD), soutenu par une hausse de 5% des revenus nets d'intérêts, à 12,52 MdsUSD. Les revenus hors intérêts ont en revanche reculé de 1%, à 9,35 MdsUSD, notamment sous l'effet de moindres gains sur les investissements en capital-risque et de la cession des activités de location de wagons ferroviaires.

Les charges d'exploitation hors intérêts ont diminué de 1%, à 13,74 MdsUSD, grâce aux initiatives de réduction des coûts, tandis que les provisions pour pertes de crédit ont augmenté de 51%, à 1 029 millions de dollars. Le rendement des fonds propres tangibles (ROTCE), indicateur non-GAAP, s'est amélioré à 16,3%, contre 15,2% un an plus tôt.

Par activité, les revenus de la gestion de patrimoine et des investissements ont progressé de 12%, ceux de la banque commerciale de 6%, ceux de la banque de détail et du crédit de 5% et ceux de la banque de financement et d'investissement de 3%. Les encours moyens de prêts et les dépôts moyens ont chacun augmenté de 11% sur un an.

"Nos résultats du 3e trimestre reflètent une croissance généralisée, une hausse des bénéfices et une amélioration de la rentabilité", a déclaré Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo. Il a également souligné la solidité de la situation financière des ménages et des entreprises, malgré les incertitudes économiques.

Sur le plan du capital, Wells Fargo a racheté pour 2,5 MdsUSD de ses propres actions au cours du trimestre. Son ratio de fonds propres CET1 s'établissait à 10%, contre 11% un an auparavant.

Concernant les perspectives, la banque souligne que ses investissements et ses gains d'efficacité doivent soutenir sa croissance à long terme, tout en maintenant une gestion prudente des risques. Elle identifie notamment les taux d'intérêt élevés, les prix du pétrole et l'inflation persistante comme des facteurs de risque.

Pour rappel, le titre affiche un repli de plus de 10% depuis le début de l'année. Le mouvement du titre à l'ouverture de Wall Street sera donc particulièrement surveillé.