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Hasbro en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice d'exploitation
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action Hasbro HAS.O , fabricant de Play-Doh, progresse de près de 1% à 99,45 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur la résilience de la demande pour ses jeux vidéo et sur la bonne santé persistante de “Magic: The Gathering”

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 7% et 9% à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 5% à 7%

** Prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'exercice comprises entre 1,58 et 1,63 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,45 à 1,50 milliard de dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 1,60 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,48 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice par action ajusté trimestriel de 2,90 dollars, dépassant également les attentes de 1,86 dollar

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre HAS a progressé d'environ 20%

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