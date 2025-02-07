Harvest Alaska va redévelopper le terminal GNL de la péninsule de Kenai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
HARVEST ALASKA:
* ANNONCE UN ACCORD AVEC MARATHON PETROLEUM CORPORATION ET CHUGACH ELECTRIC ASSOCIATION POUR RENFORCER L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE-SUD DE L'ALASKA PAR L'ACQUISITION ET LE REDÉVELOPPEMENT PAR HARVEST DU TERMINAL LNG EXISTANT DE KENAI.
* HARVEST AFFIRME QU'ELLE RÉAMÉNAGERA LE TERMINAL GNL DE KENAI ET QU'ELLE COMMENCERA À L'EXPLOITER À GRANDE ÉCHELLE EN 2028.
* L'OBJECTIF EST D'AUGMENTER L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE-SUD DE L'ALASKA D'ICI À 2026.
* SELON LA PROPOSITION, HARVEST POSSÉDERAIT, DÉVELOPPERAIT ET EXPLOITERAIT LE TERMINAL ET L'INFRASTRUCTURE DE GNL, CE QUI PERMETTRAIT À CHUGACH, À MARATHON ET À TOUT AUTRE CLIENT DE LA CEINTURE FERROVIAIRE DE S'ASSURER UN APPROVISIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE EN GAZ NATUREL POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DU MARCHÉ.
* LE PROJET TIRE PARTI DE L'INFRASTRUCTURE D'EXPORTATION DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE LA SOCIÉTÉ MPC POUR ATTÉNUER LA PÉNURIE POTENTIELLE DE GAZ NATUREL À COURT TERME À LAQUELLE EST CONFRONTÉ LE CENTRE-SUD DE L'ALASKA
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer