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Harvest Alaska va redévelopper le terminal GNL de la péninsule de Kenai
information fournie par Reuters 07/02/2025 à 17:54

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

HARVEST ALASKA:

* ANNONCE UN ACCORD AVEC MARATHON PETROLEUM CORPORATION ET CHUGACH ELECTRIC ASSOCIATION POUR RENFORCER L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE-SUD DE L'ALASKA PAR L'ACQUISITION ET LE REDÉVELOPPEMENT PAR HARVEST DU TERMINAL LNG EXISTANT DE KENAI.

* HARVEST AFFIRME QU'ELLE RÉAMÉNAGERA LE TERMINAL GNL DE KENAI ET QU'ELLE COMMENCERA À L'EXPLOITER À GRANDE ÉCHELLE EN 2028.

* L'OBJECTIF EST D'AUGMENTER L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE-SUD DE L'ALASKA D'ICI À 2026.

* SELON LA PROPOSITION, HARVEST POSSÉDERAIT, DÉVELOPPERAIT ET EXPLOITERAIT LE TERMINAL ET L'INFRASTRUCTURE DE GNL, CE QUI PERMETTRAIT À CHUGACH, À MARATHON ET À TOUT AUTRE CLIENT DE LA CEINTURE FERROVIAIRE DE S'ASSURER UN APPROVISIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE EN GAZ NATUREL POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DU MARCHÉ.

* LE PROJET TIRE PARTI DE L'INFRASTRUCTURE D'EXPORTATION DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE LA SOCIÉTÉ MPC POUR ATTÉNUER LA PÉNURIE POTENTIELLE DE GAZ NATUREL À COURT TERME À LAQUELLE EST CONFRONTÉ LE CENTRE-SUD DE L'ALASKA

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