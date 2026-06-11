Harmonia Corp. dévoile son premier fonds patrimonial harmonisé du marché français

(Zonebourse.com) - Paul-Victor Duquaire, président associé fondateur d'Harmonia Corp. et ses trois associés (Florence Duquaire, directrice générale, Tangui Fogeron et Maxime Kocha) ont annoncé le lancement du tout premier fonds français qui combine, au sein d'un seul véhicule evergreen, immobilier locatif direct, actifs financiers cotés, actifs financiers non cotés et liquidités.

Ce fonds permet aux investisseurs non professionnels d'investir leur épargne de long terme dans des conditions habituellement réservées à la gestion de fortune.

Imaginé et conçu en 2021 par le cabinet lyonnais de CGP SILVERIS pour répondre aux besoins des épargnants français, après 3 ans d'historique en club deal et 2 ans de parcours réglementaire, ce fonds permet aux investisseurs non professionnels d'accéder, en une seule souscription dès 32 400 euros, à une allocation patrimoniale diversifiée qui combine immobilier locatif direct (50%), actifs financiers cotés (25%), non cotés (Private Equity, 15%) et liquidités (10%).

Géré par la société de gestion indépendante française Twenty First Capital, Harmonia Corp est classé Article 8 SFDR.

Il cible un rendement annuel net de 5% sur le long terme et affiche déjà, sur sa version préfigurative depuis 2021, des performances comprises entre 6 et 7% par an. Les revenus sont intégralement réinvestis (capitalisation pure).

Avec 3 MEUR d'encours levés à ce jour, le fonds ambitionne d'atteindre 8 MEUR d'ici fin 2027, 26 MEUR en 2028 et plus de 50 MEUR à l'horizon 2029. Il est désormais ouvert à la distribution par des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ayant la qualité de Conseillers en Investissements Financiers (CIF).

Harmonia Corp. est géré par la société de gestion Twenty First Capital (3,6 MdsEUR d'actifs, 33 fonds sous gestion, Paris & Luxembourg), l'une des rares sociétés de gestion indépendantes à être multi-actifs et multi-expertises.

Silveris Gestion Privée est distributeur principal de Harmonia Corp pour la France.

Harmonia Corp est une société en commandite par actions à capital variable.

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