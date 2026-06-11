 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Harmonia Corp. dévoile son premier fonds patrimonial harmonisé du marché français
information fournie par AOF 11/06/2026 à 10:37

(Zonebourse.com) - Paul-Victor Duquaire, président associé fondateur d'Harmonia Corp. et ses trois associés (Florence Duquaire, directrice générale, Tangui Fogeron et Maxime Kocha) ont annoncé le lancement du tout premier fonds français qui combine, au sein d'un seul véhicule evergreen, immobilier locatif direct, actifs financiers cotés, actifs financiers non cotés et liquidités.

Ce fonds permet aux investisseurs non professionnels d'investir leur épargne de long terme dans des conditions habituellement réservées à la gestion de fortune.

Imaginé et conçu en 2021 par le cabinet lyonnais de CGP SILVERIS pour répondre aux besoins des épargnants français, après 3 ans d'historique en club deal et 2 ans de parcours réglementaire, ce fonds permet aux investisseurs non professionnels d'accéder, en une seule souscription dès 32 400 euros, à une allocation patrimoniale diversifiée qui combine immobilier locatif direct (50%), actifs financiers cotés (25%), non cotés (Private Equity, 15%) et liquidités (10%).

Géré par la société de gestion indépendante française Twenty First Capital, Harmonia Corp est classé Article 8 SFDR.

Il cible un rendement annuel net de 5% sur le long terme et affiche déjà, sur sa version préfigurative depuis 2021, des performances comprises entre 6 et 7% par an. Les revenus sont intégralement réinvestis (capitalisation pure).

Avec 3 MEUR d'encours levés à ce jour, le fonds ambitionne d'atteindre 8 MEUR d'ici fin 2027, 26 MEUR en 2028 et plus de 50 MEUR à l'horizon 2029. Il est désormais ouvert à la distribution par des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ayant la qualité de Conseillers en Investissements Financiers (CIF).

Harmonia Corp. est géré par la société de gestion Twenty First Capital (3,6 MdsEUR d'actifs, 33 fonds sous gestion, Paris & Luxembourg), l'une des rares sociétés de gestion indépendantes à être multi-actifs et multi-expertises.

Silveris Gestion Privée est distributeur principal de Harmonia Corp pour la France.

Harmonia Corp est une société en commandite par actions à capital variable.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Depuis jeudi, quelques clics suffisent aux utilisateurs des services de streaming pour savoir si des morceaux 100% IA se cachent dans leur playlist, un outil gratuit lancé par la plate-forme Deezer. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Submergée, l'industrie musicale tente de refouler la déferlante de l'IA
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:39 

    Confrontée à la déferlante de l'intelligence artificielle, l'industrie musicale cherche encore la parade et réplique en ordre dispersé, avec des outils de détection de morceaux générés par cette technologie ou en signant des accords avec les sociétés d'IA pour ... Lire la suite

  • Photo d'éoliennes à Tinténiac, Ile-et-Vilaine, le 28 mars 2026 ( AFP / Damien MEYER )
    Recherche en vue sur les interactions entre éoliennes et météo locale
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:39 

    Météo-France et l'institut de recherche sur l'énergie Ifpen ont signé un accord pour étudier les interactions entre les éoliennes et les conditions météo locales, ont annoncé jeudi les deux établissements publics. L'accord-cadre d'une durée de cinq ans doit permettre ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)
    PEA : pourquoi les épargnants y reviennent
    information fournie par Tout sur mes finances  11.06.2026 11:26 

    Porté par la bonne tenue des marchés boursiers et par sa fiscalité avantageuse, le plan d'épargne en actions a enregistré une nette progression l'an dernier. Le plan d'épargne en actions (PEA) poursuit son redressement. Selon une étude publiée le 26 mai 2026 par ... Lire la suite

  • Un homme est jugé pour viol par soumission chimique de sa compagne devant la cour criminelle de Lyon, le 11 juin 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )
    Un Lyonnais, qui échangeait avec Dominique Pelicot, jugé pour viol par soumission chimique
    information fournie par AFP 11.06.2026 11:18 

    Un homme, qui a été en contact sur internet avec Dominique Pelicot, a refusé jeudi de reconnaître "l'intégralité des faits" à l'ouverture de son procès à Lyon pour viol par soumission chimique sur sa compagne. "Je suis là pour apporter un éclairage sur ce que j'ai ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,4 -2,74%
CAC 40
8 217,21 +0,68%
SOITEC
130,2 +3,87%
STELLANTIS
5,748 -0,52%
2CRSI
50,75 +3,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank