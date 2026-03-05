 Aller au contenu principal
Hapag-Lloyd met en œuvre des procédures d'urgence pour les expéditions du Golfe
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré jeudi qu'elle mettrait en œuvre des procédures d'urgence pour les expéditions déjà en transit à destination et en provenance de la région du Haut Golfe, suite à la suspension de toutes les expéditions à destination et en provenance de la région.

Des mesures, telles que la déviation des navires vers des ports de secours et le maintien des navires dans des eaux sûres jusqu'à ce qu'il soit possible de poursuivre, seront mises en œuvre pour les expéditions déjà en transit à destination et en provenance des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, de l'Irak, d'Oman et du Yémen, a indiqué la compagnie.

Guerre en Iran

