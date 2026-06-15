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Hapag-Lloyd : les nouvelles d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran sont encourageantes
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles concernant un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran semblent encourageantes, a déclaré lundi Hapag-Lloyd HLAG.DE , ajoutant que la compagnie maritime allemande attendait avec impatience la fin de toute action militaire dans la région.

« Nous espérons que les navires pourront traverser le détroit d'Ormuz cette semaine », a déclaré Hapag-Lloyd à Reuters.

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