Hapag-Lloyd estime qu'une surtaxe sur le fret liée au détroit d'Ormuz serait "fondamentalement inacceptable"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations d'Hapag et de l'association des armateurs, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l'article)

La compagnie allemande Hapag-Lloyd, HLAG.DE cinquième opérateur mondial de transport maritime de conteneurs, a qualifié mardi de "fondamentalement erronés" les projets américains visant à imposer une taxe de 20 % sur les marchandises transitant par le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il avait rétabli ce mois-ci un blocus sur le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz et proposé de prélever une taxe de 20 % afin de contribuer à couvrir les coûts liés à la protection par les États-Unis de cette voie navigable vitale.

"Il serait fondamentalement inacceptable de prélever des redevances pour le passage dans les eaux internationales", a déclaré Hapag dans un communiqué.

L’Association allemande des armateurs (VDR) a déclaré qu’une telle mesure serait juridiquement inadmissible et porterait atteinte au principe de libre passage dans les eaux internationales.

"Aujourd’hui, c’est le détroit d’Ormuz, demain le détroit de Malacca, et après-demain un autre détroit international. Où cela s’arrêtera-t-il?", a déclaré mardi Martin Kroeger, président de la VDR, lors d’un entretien accordé au magazine économique Wirtschaftswoche.

La navigation marchande civile ne doit pas devenir un pion dans les conflits géopolitiques, a-t-il ajouté.

Le contrôle du détroit d’Ormuz, voie d’approvisionnement vitale pour le pétrole et le gaz, est devenu l’un des principaux points chauds du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Le blocus de fait imposé par l’Iran sur le détroit a fait grimper les prix de l’énergie et alimenté les craintes d’inflation à l’échelle mondiale.

Hapag a déclaré que si des redevances pouvaient se justifier pour financer des infrastructures majeures telles que le canal de Panama et le canal de Suez, le même argument ne s’appliquait pas au détroit d’Ormuz, qui acheminait environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz avant la guerre.

La compagnie basée à Hambourg, qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices lundi en raison d’une forte demande, a déclaré à Reuters qu’elle ne pouvait pas quantifier de manière fiable l’impact financier des tensions dans le Golfe sur son activité.

"L’escalade récente n’a pour l’instant aucun impact immédiat supplémentaire sur l’exploitation de nos navires", a déclaré Hapag, qui a adapté son réseau afin que ses navires ne transitent pas par cette voie navigable stratégique.