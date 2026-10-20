Halliburton table sur une demande qui s'étendra sur plusieurs années dans le secteur des champs pétroliers, liée à la reconstruction des infrastructures énergétiques du Golfe

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* Halliburton prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre moyen en 2027

* Ces perspectives tablent sur une activité stable en Amérique du Nord et sur l’absence de reprise de la fracturation hydraulique aux États-Unis

* Le directeur général table sur une demande s'étalant sur plusieurs années, liée à la relance de la production et à la sécurité énergétique

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 9, 10 et 16; mise à jour des cours de l'action au paragraphe 4)

par Pranav Mathur

Halliburton HAL.N prévoit une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre moyen en 2027, tablant sur les efforts visant à rétablir la production énergétique et à reconstituer les stocks au Moyen-Orient, région touchée par la guerre, pour soutenir la demande en équipements pétroliers, même si l’activité en Amérique du Nord reste modérée.

Les marges d’exploitation pour l’année à venir s’élèveront à environ 15 %, a déclaré mardi le directeur général Jeff Miller, soit une amélioration d’environ 200 points de base. Ces prévisions ne tablent pas sur une reprise de l’activité de fracturation hydraulique aux États-Unis.

« Ces prévisions tablent sur une stagnation en Amérique du Nord et sur l’absence de reprise du marché national de la fracturation hydraulique, misant plutôt sur une reprise au Moyen-Orient et sur de meilleures marges suite au démarrage de nouveaux contrats à l’étranger », a déclaré Scott Gruber, analyste chez Citibank.

L’action a progressé de 2,4 % après que Halliburton a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui en est à son huitième mois, a perturbé les activités énergétiques au Moyen-Orient, retardant certains projets mais pouvant potentiellement créer une demande à long terme pour les services liés aux champs pétroliers.

En avril, le cabinet de conseil Rystad Energy avait estimé à 58 milliards de dollars les coûts de réparation des infrastructures liées au secteur de l’énergie.

« Je m’attends à ce que les travaux visant à rétablir la production, à reconstituer les stocks et à renforcer la sécurité énergétique stimulent une croissance de la demande sur plusieurs années pour les services pétroliers », a déclaré M. Miller.

Le chiffre d’affaires trimestriel au Moyen-Orient et en Asie est resté globalement inchangé à 1,41 milliard de dollars, a indiqué Halliburton. La société tire environ un quart de son chiffre d’affaires total du Moyen-Orient.

Le chiffre d’affaires au Moyen-Orient devrait augmenter en glissement trimestriel et en glissement annuel au quatrième trimestre, a déclaré Shannon Slocum, directrice des opérations, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

En dehors du Moyen-Orient, l’activité internationale devrait progresser d’environ 12 % cette année, Halliburton anticipant également une croissance solide au Venezuela, a précisé Mme Slocum.

Les sociétés de services pétroliers réembauchent du personnel et déploient davantage d’équipements sur le terrain, alors qu’un plan de plusieurs milliards de dollars soutenu par les États-Unis visant à relancer l’industrie pétrolière vénézuélienne , durement touchée, prend de l’ampleur.

Le chiffre d’affaires trimestriel en Amérique latine et en Europe/Afrique a augmenté respectivement de 12,6 % et 22,7 % au troisième trimestre, contribuant à compenser une baisse de 9 % en Amérique du Nord due au ralentissement de l’activité de pompage sous pression aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires trimestriel total a progressé de 1,8 % pour atteindre 5,7 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 5,6 milliards de dollars.

Halliburton a affiché un bénéfice ajusté de 60 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 58 centimes, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice compris entre 62 et 64 centimes au quatrième trimestre, contre une estimation des analystes de 64 centimes.