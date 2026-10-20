Halliburton table sur une demande durable dans le secteur pétrolier, liée à la reconstruction du secteur énergétique dans le Golfe

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* Halliburton prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5 % en 2027

* Ces perspectives tablent sur une activité stable en Amérique du Nord et sur l’absence de reprise de la fracturation hydraulique aux États-Unis

* Le directeur général table sur une demande s'étalant sur plusieurs années, liée à la relance de la production et à la sécurité énergétique

(Réécriture du premier paragraphe; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3)

par Pranav Mathur

Halliburton HAL.N prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % en 2027, tablant sur les efforts visant à rétablir la production énergétique et à reconstituer les stocks au Moyen-Orient, région touchée par la guerre, pour soutenir la demande en équipements pétroliers, même si l’activité en Amérique du Nord reste modérée.

Les marges d’exploitation pour l’année à venir s’élèveront à environ 15 %, a déclaré mardi le directeur général Jeff Miller, soit une amélioration d’environ 200 points de base. Ces prévisions ne tablent pas sur une reprise de l’activité de fracturation hydraulique aux États-Unis.

« Ces prévisions tablent sur une stagnation en Amérique du Nord et sur l’absence de reprise du marché national de la fracturation hydraulique, misant plutôt sur une reprise au Moyen-Orient et sur de meilleures marges suite au démarrage de nouveaux contrats à l’étranger », a déclaré Scott Gruber, analyste chez Citibank.

L’action a progressé de 4,6 % en pré-ouverture après que Halliburton a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui en est à son huitième mois, a perturbé les opérations énergétiques au Moyen-Orient, retardant certains projets mais créant potentiellement une demande à long terme pour les services liés aux champs pétroliers.

En avril, le cabinet de conseil Rystad Energy avait estimé à 58 milliards de dollars les coûts de réparation des infrastructures liées au secteur de l’énergie.

Le chiffre d’affaires au Moyen-Orient et en Asie est resté globalement inchangé à 1,41 milliard de dollars au troisième trimestre, a indiqué Halliburton. L’entreprise tire environ un quart de son chiffre d’affaires total du Moyen-Orient.

« Je m’attends à ce que les travaux visant à rétablir la production, à reconstituer les stocks et à renforcer la sécurité énergétique stimulent une croissance de la demande de services pétroliers sur plusieurs années », a déclaré Jeff Miller.

Le chiffre d’affaires trimestriel en Amérique latine et en Europe/Afrique a progressé respectivement de 12,6 % et 22,7 %, contribuant à compenser une baisse de 9 % en Amérique du Nord due au ralentissement de l’activité de pompage sous pression aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires trimestriel total a progressé de 1,8 % pour atteindre 5,7 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 5,6 milliards de dollars.

Halliburton, qui a donné le coup d’envoi de la saison des résultats pour les sociétés américaines de services pétroliers, a affiché un bénéfice ajusté de 60 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 58 centimes, selon les données compilées par LSEG.