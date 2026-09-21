Halliburton signe des accords énergétiques au Venezuela avec Eneva et WESCA

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Halliburton HAL.N a signé des protocoles d'accord avec la société énergétique brésilienne Eneva et WESCA afin d'explorer des opportunités de développement dans le secteur pétrolier et gazier au Venezuela, a annoncé lundi le prestataire américain de services pétroliers, alors que les entreprises espèrent une reprise potentielle des investissements dans le secteur énergétique du pays, longtemps sous-développé

Les entreprises déjà présentes au Venezuela, ainsi que celles à la recherche de nouvelles opportunités, sont en train de négocier ou de finaliser des accords qui pourraient permettre d'accroître la production et d'améliorer les infrastructures après des années de sous-investissement.

Voici plus de détails:

* Halliburton et Eneva identifieront et exploiteront des opportunités de développement énergétique au Venezuela

* Dans le cadre d’un protocole d’accord distinct, Halliburton apportera son soutien à WESCA en matière d’évaluation des gisements et de planification du développement, en s’appuyant sur leurs travaux existants dans les domaines de l’analyse des réservoirs, des technologies numériques et de l’interprétation du sous-sol

* L'intérêt pour le Venezuela s'est considérablement accru depuis la capture par les États-Unis de l'ancien président Nicolas Maduro en janvier, les producteurs de pétrole et les investisseurs cherchant à revenir dans le pays.

* Au début du mois, la société privée Continental Resources a signé des protocoles d’accord avec la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne PDVSA en vue de poursuivre l’exploitation et le développement de la zone Ayacucho 2 dans la ceinture de l’Orénoque , tandis que Chevron CVX.N a déclaré qu’elle investirait 7 milliards de dollars par l’intermédiaire de ses coentreprises vénézuéliennes.

* ExxonMobil XOM.N serait en pourparlers pour revenir dans le pays et a manifesté son intérêt pour le projet de pétrole lourd Petromonagas dans la ceinture de l’Orénoque, ainsi que pour des zones du bloc voisin de Carabobo